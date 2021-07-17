夏稱國安法助港告別不安 學者：政治高壓民怨未紓

夏寶龍形容，事實證明國安法是保香港安全、安定、安寧之法，國安法從根本堵塞香港維護國家安全的漏洞，令特區管治秩序恢復正常，施政環境改善，政府可集中處理疫情、經濟、民生，「香港告別動蕩不安的局面，社會逐步安定」。他表示，國安法打擊反中亂港者的氣焰，令香港重拾法治尊嚴，「一些反中亂港頭目和骨幹分子在法律的震懾下，或『割席』自保、或退出政壇、或潛逃海外、或不再張狂，反中亂港組織則紛紛作鳥獸散」。

稱金融中心地位絲毫無損

讚警隊護國安「國家驕傲」

夏又大讚香港警隊「忠誠護國安、勇毅保家安」，形容警察「始終站在止暴制亂的第一線，無愧於全世界最優秀警隊的美譽」，是香港的驕傲，也是國家的驕傲。

夏寶龍說，國安法實施一年，比較法例生效前的12個月，其間香港新股集資額逾5000億港元，增約50%，香港銀行體系總存款額增加5.6%，達14.9萬億港元，香港金融中心地位「絲毫無損」。他亦警告「美國等一些國家的政客和歐洲議會的一些政客」，對中國的「所謂制裁」只能激起中方的憤怒和蔑視，「只能不斷敲響你們在香港的代理人——反中亂港分子的末日喪鐘，只能是搬起石頭重重地砸在你們自己的腳上」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳於會後引述夏寶龍提到，中央不會因外國制裁或「抹黑」而改變對港政策，反會被激起維護國家安全與香港穩定的決心，歐美政客實施制裁不能達成其政治目標，只會激起中央和中國人抗拒外國勢力干預內政的勇氣。

民主黨主席羅健熙稱，香港社會表面上恢復平靜，實質上暗湧積累，市民仍持有不同想法。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，政治高壓令街頭行動變得困難，遊行被禁止，但市民不滿沒解決，認為北京亦不在乎港人是否高興，最終觸發移民潮，令社會士氣低落。