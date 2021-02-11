治港5要求 夏寶龍：團結各方、敢鬥爭、愛國、善解矛盾、辦實事 羅健熙：「各方」或不包泛民

促嚴格審查參選人 防「反中亂港者」

「香港國安法實施一周年回顧與展望」研討會昨早舉行，以視像方式連線香港、澳門和北京3地，特首林鄭月娥等多名高官、政界人士在本港出席會議。夏寶龍在北京發表約一小時視像講話，稱國安法令香港社會逐步安定，強調必須嚴格落實「愛國者治港」原則，「絕不容許任何一個反中亂港分子通過任何途徑和方式混進特別行政區管治架構，變成管治者。這是一條鐵的底線」。他表示，香港須在提名參選人及資格審查嚴格把關，堵塞一切可能出現的漏洞。

指管治者要破「利益藩籬」保民生

香港將於未來9個月舉行選委會、立法會及特首3場選舉。夏寶龍昨稱管治者不僅要愛國愛港，還需德才兼備、具備管治才幹。他提出5項對管治者的要求：一、擔當立場堅定的愛國者，除要堅決落實中央對港全面管治權、落實維護國安的法律制度等外，要「敢於同損害國家主權、安全、發展利益和損害香港繁榮穩定的言行作鬥爭」；二、善於解決各種矛盾，敢碰撞，衝破制約香港發展經濟、改善民生的「各種利益藩籬」，有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等問題；三、善於為民眾辦實事，貼基層、接地氣，特別是聚焦市民關注的事，以施政業績取信於民；四、善於團結方方面面的力量，遇事多溝通與諒解；五、善於履職盡責，對國家及香港高度負責。

夏寶龍說，市民對新選舉制度下產生的管治者期望很高，各方面都很關注，「希望他們展現出新氣象新風貌，用自己的實際行動、用工作的實際成效來贏得廣大市民的口碑，不辜負中央的期望」。

何建宗：愛國僅底線 另要管治能力

一國兩制青年論壇創辦人、全國港澳研究會理事何建宗認為，中央過去談的是愛國者原則，今次則提出具體管治操作，他引述夏寶龍談及管治者要解決香港問題時，稱「特區政府每年要辦幾件市民看得見、摸得着的實事」。何分析，夏寶龍提出對下屆政府管治班子的要求，愛國只是底線，現在中央的要求更高，重視管治能力。

民主黨主席羅健熙不認為有人選符合上述要求，特別在目前政治氣氛下，團結各方力量十分困難，質疑有誰能被建制、泛民共同接納，「可能『各方』是不包括民主派」。他質疑這兩屆政府班子都無人理解市民的實際想法和需求，目前制度不鼓勵官員關心民意。

全國港澳研究會副會長劉兆佳昨於會後表示，夏寶龍要求在未來3場選舉嚴格把關，料參選人的資格審查會相當嚴厲。他分析，中央對治港者的要求更高，「不單純是合格的愛國者……要德才兼備，有能力解決香港問題，有勇於和內外敵對勢力鬥爭的勇氣」。

基本法委員會委員陳弘毅表示，夏寶龍希望香港團結，提及「有容乃大」，認為夏希望持不同意見的人都能團結實現香港的理想。對於民主派能否「入閘」參選，陳弘毅估計「獲得提名的人士都應該可以入閘」，解釋立法會參選人須向選委會五大界別取得提名，然後再接受資審委審查，料不會出現相當數目的人被DQ（取消資格）。

蔡子強：京已掌控選舉 忠誠非唯一門檻

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，夏寶龍的講話令人聯想中央對下任特首的要求，甚至同樣適用於立法會議員。他表示，當北京認為已能掌控選舉，政治忠誠已非唯一的當選條件，當選者更要帶來良政善治，否則不能合理化修訂選舉制度。至於未來議會有否民主派，他稱感悲觀，指夏寶龍的說法突顯選舉審查趨嚴格，加上民主派未有積極回應參選，令事態發展轉壞。

明報記者

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