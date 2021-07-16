三官受款待違限聚 林鄭：無魚也要水清

稱中央要廉潔 「一定不會動搖」

鄭松泰提問時說，有關飯局引起揣測和猜想，質疑為何不能開誠布公。林鄭月娥表示，香港的優勢是有廉潔的政府和社會、非常富法治精神的經濟體，此可確保一國兩制行穩致遠，強調政府完全不會鬆懈。她又說，她、政務司長和保安局長已多次解釋，希望大家了解事件是在什麼情况下發生，並不涉坊間在社交媒體大肆渲染的行為。

實政圓桌田北辰問是否要為官員接受款待訂立更清晰指引，林太並無回應。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱，已有原則指引規管官員接受款待，認為難制訂硬指標為費用設上限，「難道（官員）飯前問一輪多少錢一餐？」她認為官員應避免利益衝突或接受過於奢華款待，須靠官員自律。建制派「班長」廖長江說，社會有聲音要求為官員接受款待制定更仔細標準，他認為可以研究，但指訂標準並不容易。

廉署前總調查主任、大律師查錫我認為，目前規管公務員接受款待的機制行之有效，難以為用餐金額設限，因物價每年變動，社會有常識判斷款待是否奢華，問題在於規管機制是否有效執行。