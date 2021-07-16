林鄭：土地房屋來年施政重點 新樓空置稅難推

林鄭月娥昨日出席立法會答問會，15分鐘的開場發言以大篇幅講述現屆政府過去4年及未來在土地房屋範疇的工作。她形容現屆政府在開拓土地有點像「行軍打仗、寸土必爭」，預計五年任期內建成9.65萬個公營房屋單位，較之前5年多接近一半，但預計下一個10年期的上半部供應仍緊張，她已親自督促加快公營房屋建屋量。

林太說，房屋及土地供應仍是未來一年施政重點，政府會在五方面加強工作，包括積極推展交椅洲人工島和新界北的研究和規劃、檢視可提升市區重建的方法等（見表）。發展局長黃偉綸上月在立法會說，當局願考慮將鄰近重建地盤的政府地批予市建局，在油旺地區規劃亦會探討轉移地積比。消息稱以上兩個建議很大機會落實。

麥美娟促「展勇氣」推空置稅

林鄭：勇氣鹵莽有時一體兩面

私樓樓價連月升，政府去年底擱置一手樓空置稅的立法工作，但運房局長陳帆今年4月在特別財委會回應議員提問時稱，政府非常關注一手樓空置情况，不排除重提一手樓空置稅。工聯會麥美娟昨日要求林太重推空置稅，以展示其「不動搖的勇氣」。林太回應說，「勇氣和鹵莽有時是一個銅錢的兩面」，稱今屆立法會期只餘3個月，她的任期只餘11個月，擔心答應太多會引起遐想，不會隨意提出已評估為難以達至目的或社會難以支持的方案。至於檢視《城市規劃條例》及《保護海港條例》，林太亦稱今屆政府難以承諾檢視，希望下屆政府梳理有關法定要求。

麥美娟及後回應查詢說，研究一手樓空置稅是林鄭月娥2018年在立法會主動提出，加上受影響的只有發展商，對林太連如此的勇氣也沒有感到失望。地產及建造界石禮謙回應本報查詢「現時私樓樓價高，是否應推一手樓空置稅」，他稱兩者沒關係，關鍵在供應不足，形容業界一向「有樓就賣」，又質疑如現時「插隊」重提一手樓空置稅草案，是否馬上就能令樓價下跌。

學者：發展商改策略賣樓花徵稅與否不影響樓市

中大商學院客座教授冼日明表示，不論政府重推或擱置空置稅，都不會影響現時整體樓市。他指出，發展商於2018年間囤積大量一手單位，故當時政府研究推出一手樓空置稅，以減低空置單位數量；但現時發展商賣樓策略改以預售樓花為主，空置率大減，例如大圍新盤柏傲莊III在樓花期內已賣出大部分單位，不存在空置問題。

另外，陳帆昨日在立法會就「改革房屋政策，解決住屋問題」議案總結發言稱，整體住宅樓價仍處於一般市民難以負擔的水平，沒有條件撤銷住宅物業的需求管理措施（即樓市辣招），政府會繼續適時採取合適措施回應市場變化，又指開拓土地及建屋是解決房屋供求失衡的最根本方法。

陳帆：樓價仍苛 沒條件減辣

立法會房屋事務委員會副主席、民建聯柯創盛表示，認同特首提出加強房屋及土地供應的五大方向，但關注如何落實及具體時間表。他稱市民面對愈住愈貴、愈住愈細的困局，政府須加快縮短規劃程序，尤其改善個別部門對發展項目動輒「加單」拖慢程序的情况。