修防賄例「走數」 林鄭：未來亦不應做 批修例弱化特首憲制地位 查錫我斥釀漏洞「超然法律外」

防賄條例第3條列明，主要官員等訂明人員若未獲特首許可而索取或接受利益，即屬犯罪；第8條列明若無合法權限或合理辯解，向政府部門等人員提供利益，即屬犯罪。兩條例並不涵蓋特首。

稱特首向中央特區負責 「某程度在行政立法司法之上」

林鄭月娥昨日出席立法會答問會，熱血公民鄭松泰質詢時提及修訂防賄條例。林太回應稱，這個競選承諾「到今日仍未做到，亦不會做，我相信未來的行政長官亦不應該做」；指特首向中央及特區負責，代表整個香港特區，「某程度上他（特首）是在行政、立法、司法之上」，但修例是「衝着」特首的憲制地位，弱化其在特區的憲制責任，強調修例一定「走數」。

過去廿年「有法例想削特首地位」

林太又稱，過去20多年，部分法例「是想不斷削弱特首的地位」，令其不能主導憲制體制，故而令特首不能符合「向中央政府負責的官員」的憲制責任。

修例昔列競選政綱首章 承諾「解決相關憲制問題」

林太2017年競選特首時，將修訂防賄條例放在政綱中第一章的政策闡述，亦是該章首項具體的政策措施，表明「會盡快解決相關的憲制及法律問題」，修訂防賄條例。她於同年底發表的《施政報告》中，修例亦是首項具體政策措施。然而，林太去年底接受傳媒訪問時首次表明不會完成修例。

廉署前總調查主任、大律師查錫我認為，拒絕修例造成法律漏洞，亦構成不公，他稱法律面前人人平等，質疑特首同屬特區官員，為何能夠豁免不受有關規管，導致特首超然於法律之外，引發港人不信服特首。查又表示，特首作為特區首長更應以身作則，有關豁免「說不通」亦不恰當，加上近日有3名高官捲入飯局犯聚醜聞，他擔心香港廉潔奉公的精神會逐步失去，形容是令人遺憾、可惜。

民主黨斥埋貪腐「種子」

葉劉：倘犯錯由中央問責

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，特首由中央政府委任，倘犯錯或收受利益亦須由中央問責，事關國家主權問題，相信北京認為修例並不恰當，但她強調特首受其他法例規管，不是有「免死金牌」。建制派「班長」廖長江說，有關修例涉及特首，「不是特區的人說什麼就是什麽，中央都有話語權」；至於如何保障特首廉潔，他稱中央對受賄官員從不手軟，相信不會坐視不理。

民主黨主席羅健熙批評，林太公然表明「走數」，做法極不負責任，更埋下潛在貪腐的種子。他質疑，特首是否地位超然、凌駕法律，加上近日高官飯局的醜聞，「廉潔奉公不再重要了？」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，修例在一定程度上影響特首的任免，不利「行政主導」體制的穩定及特首權威，相信北京不會認可，故林太認清政治現實放棄修例。他說，隨着議會及傳媒的監察力度減弱，憂慮政府的腐化問題轉壞。

另外，經民聯林健鋒在答問會詢問林太，是否希望未來政府延續現屆政府的信念，「（林太）會否希望親自延續？」林太簡短回應：「不用『兜個彎』問我不會答的問題。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676