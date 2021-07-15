商務稱人流重返疫前 家長偕子女湧購練習

昨日不少家長帶同子女拖篋到書展「掃貨」，商務印書館攤位外不時現人龍，排隊者均手執多本補充練習。商務印書館市場營銷總監吳小燕表示，昨天人流較想像中好，相信已回到2019年疫前水平，很多家長一買就是10多本學習類型書，不少人更帶同子女買補充練習及字典，其中有一個6套學習套裝書已賣了存貨一半，料將要再安排來貨。

吳小燕稱，以往來書展的多數是青年人，今年多屬家長帶着小孩到場；而除了大會的防疫清潔指引，員工會每小時清潔攤位的書架及書櫃，若有人已接種一針疫苗並消費滿100元，可獲贈一本心靈書，並半價購買指定作者簽名本，希望吸引到更多人打針。

三聯：960元《保育黃霑》最暢銷

三聯書店銷售及市場經理高啟發表示，昨日人流及銷售與2019年同期相若，現時抱審慎樂觀態度看待周末人流。高稱昨日最暢銷的是限量1500套、書展價960元的《保育黃霑》，又指港澳題材是該書店的主要板塊，題材遍及香港街道、香港足球、當舖等，希望香港讀者認識香港歷史，而已打疫苗者，買滿100元可獲贈書，早前預備了100冊書，昨天已派出100冊，反映有關獎勵受歡迎。

萬里機構出版有限公司助理總經理兼助理總編輯梁卓倫表示，昨晨人流一般，猶幸中午過後愈來愈多家長帶子女到場，「人流增加，可說放下心頭大石」，希望今年書展銷量可達到2019年書展的水平。