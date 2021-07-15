書展售「敏感書」 山道出版：料會被投訴，續做正確事

山道楊子俊：有信心所售書全合法

以往書展場內有關批評內地政權的書，今年似乎不復見。場內山道出版社負責人楊子俊（「爆眼老師」）表示，早前欲推出一本有關反修例運動及參與者後續經歷的新版《致自由》，惟遭出版商拒印，他認為是一個警號，故決定不趕於書展期間面世，結果在展場內售賣《元朗黑夜》、《逆權教師》和《假如讓我畫下去》等題材較敏感的書。

楊子俊稱，有信心在場內售賣的書全屬合法，但同時有心理準備會被人投訴，認為要展現意志，「若我們要繼續賣這種書，一定要面對投訴，若未被投訴就不賣，不符合言論自由，我們只是繼續做正確的事」。他說，今年以廣東話口語重新翻譯、並配上英文原文出版的《動物農莊（港豬版）》，昨日亦頗受歡迎。

稱政治書減選擇少

市民：逛兩小時已想走

市民李小姐昨稱純粹到場閒逛，指以往入場逛了近5小時，但今年逛了兩小時已想離開。她說，今年書展沒有了批評內地政府的書，亦沒有非建制派議員的書，覺得讀者少了選擇，又擔心出版社不敢擺賣政治書，隨後或會減少出版這類書，長遠政治書的空間亦會減少。

鍾先生一家四口昨晨到場，為子女買兒童書，鍾太稱香港有言論自由，國際城市應包容多元化聲音，擔心書展在壓力下自我審查，會令某一類讀者的選擇減少，削弱香港多元共融文化。

茶杯雜誌擬多推名著及港懷舊書

茶杯雜誌出版總編輯陶培康表示，捷克畫家Miroslav Šašek著的《從前，有個香港》及今年新推的英國作家赫胥黎小說《美麗新世界》（Brave New World）較暢銷，有人買兩三套《從前，有個香港》及相關雨傘。陶稱出版商現時受壓，日後或轉而推出更多名著，或者有關香港的懷舊書和有關廣東話的書，以及書本的周邊商品，「10年前不會有人想睇《香港簡史》、《從前，有個香港》，但現在大家想記錄香港價值」，有人購有關書本贈予將要或已經移民的親友。

馬逢國：少了某類書不會少了選擇

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國昨日亦有到場，他稱理解書商為免牴觸《港區國安法》而收起部分書，但他認為少了某類書亦不會令市民少了選擇，「說是白色恐怖，是過分解讀」，又指大家如何理解及演繹新法例需要時間及過程，有關法例條文亦很具體。至於《劉曉波紀念詩集》、六四書能否售賣，他說書商應諮詢專業意見。

貿易發展局回覆，昨日未有收到任何投訴或舉報指場內有書違反《港區國安法》。