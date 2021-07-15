修私隱例遏起底 專員可搜查檢控 《草案》設域外管轄權 可要求海外平台刪內容

下周首讀二讀 盼本年度完成

修訂草案將於本周五（16日）刊憲，下周三（21日）首讀及開始二讀辯論。據知港府希望修例在本立法年度會期（10月底完結）完成。

致當事人及家人受「指明傷害」

最高罰百萬囚5年

根據政府提交的文件，若意圖或罔顧導致該當事人及其家人受「指明傷害」，即屬犯罪，並列出「指明傷害」涉及的4種罪行元素，包括起底對該人的滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇；對該人的身體傷害或心理傷害；導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害；或該人的財產受損。

未經資料當事人同意而披露其個人資料，只要有意圖或罔顧是否導致該當事人及其家人受「指明傷害」，即屬犯罪，私隱專員可提出檢控，經簡易程序審訊，一經定罪可判罰款10萬元及監禁2年；若確實導致資料當事人及其家人受到「指明傷害」，經公訴程序定罪，可罰款100萬元及監禁5年。

有能力移除者違「停止披露」屬犯罪

政制及內地事務局在文件指出，由於網絡世界沒有地域限制，新訂條文將有域外管轄權，在香港境內或境外發生的「起底」行為，只要資料當事人是香港居民或身處香港，私隱專員都可送達「停止披露通知」，要求移除「起底」內容；有能力移除有關起底信息的港人，例如在港設營業點的網絡服務供應商，或境外的服務提供者如社交媒體平台，都受條例規管，要按規定在指定時間內採取停止披露行動，違者亦屬犯罪。

專員及獲授權者可向抗拒者「合理用武」

可無手令下截查拘捕

過往沒有調查及檢控權的私隱公署被指是「無牙老虎」，是次修例給予私隱專員的權力大大提高，除可要求境內、境外網絡平台移除起底內容外，專員亦獲調查及執法權，可向管有或控制調查相關材料的人，在指定時間、地點提供有關材料，回答專員的問題，面見專員等，不遵從者最高可被罰款20萬元及監禁1年。

私隱專員也可向法庭申請手令，以搜查、檢取、扣留有關的電子器材，並將器材內的資料解密等，手令有效期為14日；但在緊急情况下，專員也可在無手令下搜查有關電子器材。專員及獲其授權的人亦可在無手令下，截停、搜查和拘捕懷疑犯「起底」罪行的人，並可向抗拒或企圖逃避者使用合理武力，其後須將被捕者帶到專員辦事處或警署，不可扣留超過48小時。

私隱公署表示，歡迎政府向立法會提交《條例草案》，並依據既定程序申請增撥資源執行新例。

IT界：未解聯盟疑慮 梁美芬：歡迎

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，境外科網企業如facebook等，在港員工大多負責市場業務開發，若發現違法資料需移除，一般要交由位於海外的法務部決定，他預計有關科網在港員工不屬於「有能力」移除內容的人。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華則表示，修訂條例內容未完全解決亞洲互聯網聯盟（AIC）的疑慮，例如沒有為「起底」定下清晰定義等。

經民聯立法會議員梁美芬說，作為曾被起底的人，絕對歡迎政府修訂私隱例，指合理的社會應盡速立例保障市民私隱及生命財產。

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