高官犯聚籲社會「到此為止」 民主黨斥林鄭寬己嚴人

林鄭：3人付法外代價 知為人不需查

港大學生會評議會在批評聲中撤回感激梁健輝議案、道歉及辭職，林太昨日出席行會前見傳媒，形容事件「令人髮指」，稱校方應繼續採取行動。同一場合，記者追問副保安局長區志光、入境處長區嘉宏、海關關長鄧以海接受奢華款待遭票控，卻從未現身致歉，林太稱3名官員欠敏感度；又稱經過一周報道包括網上人身攻擊，3人已付出法律以外的代價，「真的希望社會理解，這件事能夠到此為止」。

被問到3人需否接受內部或獨立調查以至問責下台，林太稱與政務司長李家超、保安局長鄧炳強知悉3人為人，一致認為不需進一步調查。她並以違例泊車、亂拋垃圾作類比，稱可定額罰款處理的違規行為不會檢控，「（公務員如違反）亦不須要向公務員事務局或者他們的直系上司申報」。

該飯局另一惹關注地方，是與會者涉及一宗企圖強姦案。林太昨日被追問飯局詳情，包括可否保證席間沒其他女子陪伴3官、或沒有中央駐港機構人員出席，她稱目前未能判斷警方就事件另外涉及的刑事案件調查是否有新進展、或法庭有否新要求，「我不能按你的要求去確保這樣或那樣」。

袁海文批「違例泊車」類比歪理

民主黨袁海文批評，林太為淡化事件歪理說盡，「公眾會覺得政府高官是『律己以寬、待人以嚴』」，「如三位（官員）真的沒有其他過錯，為何要怕獨立調查？」他又批評，林太以違例泊車等類比屬偷換概念，因防疫工作應為「重中之重」，「多名官員帶頭違規，只繳罰款了事是否公平？」他並稱，官員違例泊車，公眾未至於覺得屬貪腐，但若獲極奢華款待，則影響公眾對官員廉潔的信任。

查錫我：不查壞先例 守則如虛設

大律師、廉署前總調查主任查錫我接受查詢時稱，以每人三四千元起跳計算的飯局，「任何人的標準，都不能說那不是奢華的款待」，他稱一般而言應由公務員事務局調查，「今次（涉及）兩名處長級、一名副局級，（不調查）予市民印象好似無問責」，憂慮事件對其他職級較低的公務員立下壞先例，「以後若有公務員這樣（接受奢華款待），是否都不處分、算數呢？若是這樣，《公務員守則》就沒有了」。