湯家驊：議案提「感激」或違法 黃宇逸：警或視煽動

湯：學生會已不獲承認 或不需取締

湯家驊接受查詢稱，評議會本身的議案提及「感激」梁健輝為港犧牲，他認為這有可能干犯國安法第27條，「進行恐怖行為是『為港犧牲』，大家可以想像有宣揚意味」。除了可能違反國安法，他認為也有可能違反《刑事罪行條例》下的煽動罪，「煽動他人使用暴力，加深民間不同群體的互相憎恨」。至於港大學生會是否有被取締的風險，他說港大已表明不承認該會，「是否需要取締，可能不需要，因為現實生活已經不存在」。

大律師黃宇逸表示，法律風險分三個層次：第一是被捕風險，警方若有合理懷疑便可拘捕；第二是檢控風險，有合理的定罪機會；第三是定罪風險，而法庭標準是要毫無合理疑點下證明控罪。他認為，評議會最有可能「出事」的是提及感激梁為港犧牲，「以警方角度去看，這有可能觸犯某些罪行，可能煽動別人做相類似的行為」，故評議會成員的被捕風險高。至於檢控和定罪風險，他認為現階段無法估計，要視乎全盤證據。