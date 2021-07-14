港大委會設學生會席位 前校委質疑「不承認地位」違例

指明紀委學生代表由評議會委任

港大設「大學管治委員會」，處理學生福利、學業支援等校政事宜，15個委員會設學生席位，須經學生會或學生會評議會提名，除了紀律委員會20席，亦包括膳食事務委員會（4席）、圖書館委員會（2席）。學生事務委員會、校園生活委員會、宿舍委員會，各有1席要由學生會會長或內務副會長任「必然委員」。學生會不被校方承認校內角色後，未知數十學生席位如何處理。

紀律委員會學生代表委任程序，載列於《香港大學條例》附表規程，指明紀律委員會的學生小組由20名學生組成，由學生會評議會按經界定的位次而委任，之後要由學生會會長將他們的姓名及位次，呈交教務長。

關注校方維持逾百屬會活動能力

至於學生會的資產，本身是學生會前中央幹事的李梓成說戶口由學生會管理，校方無法取用。他續說，一般而言，如支出不多於一定金額，學生會可自行批准撥款，否則須校方司庫批准，每年港大內部審計處會檢視學生會收支，學生會亦有另聘核數師。

李又說，以往學生會及130個屬會的學生活動，由學生會負責提供場地及資源，新生註冊日（Reg Day）亦由學生會及屬會等學生組織包辦，如校方不承認學生會地位，關注校方是否有能力維持正常學生活動。

律師稱DQ席位或受法律挑戰

律師莊耀洸稱，暫不確定校方做法有否違反《香港大學條例》，因不確定校方「不再承認港大學生會」的意思，是否包括校方DQ（取消）紀律委員會學生小組成員的席位，或教務長拒讓評議會委任的學生代表出任紀律委員會，如果是，便有可能受法律挑戰。