林鄭斥港大生議案 促校方採行動 港大稱不再承認學生會 前會長批淪「政鬥應聲蟲」

孫曉嵐：包庇犯錯高官 窮追辭職學生

葉劉：道歉沒誠意 價值觀「好有問題」

孫曉嵐批評，身為校監的特首林鄭月娥一邊包庇犯錯失德的高官，一邊對學生趕盡殺絕，稱學生已盡力平息今次風波並道歉辭職，形容林鄭月娥窮追猛打是可恥行為。她表示對港大校方感到失望。

港大校董、新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，港大做法反映其非常重視事件，雖然港大無角色取締學生會，但「不承認學生會」的做法已是嚴厲，認為有關學生可能被「踢出校」。她批評，評議會措辭歌頌暴力，之後的道歉沒誠意，價值觀「好有問題」，而近年本港教育出現很多問題，當局重視學生價值觀和有否違法，相信港大會用具阻嚇力的方式處理。

港大昨日表示，再次強烈譴責港大學生會評議會公然美化暴力的嚴重不當行為，「挑戰我們社會的道德底線，損害整體港大社群的聲譽和利益」，並宣布不再承認港大學生會作為獨立註冊社團現有在校內的角色；同時按大學程序嚴肅調查學生會評議會事件，並根據調查結果，對涉事學生作進一步處理。

港大：嚴查事件處理涉事學生

港大又稱，校方將設立專責團隊，協調和處理學生的各類事務，保障正常的學生活動不受影響，並呼籲學生「應回歸理性，秉持正確的價值觀，致力學業，為社會作出貢獻」。

林鄭：為港大感有點兒羞愧 同意警可跟進

林鄭月娥昨日在出席行政會議前見傳媒。她說，作為行政長官、港大校監及普通市民，對事件感到非常憤怒，並表示為港大「感到有點兒羞愧」，稱儘管學生已公開致歉並收回議案，港大仍應繼續採取行動，並交由校方決定跟進方法。她續說，如警務處認為事件有跟進空間，她同意由執法機關跟進，強調自己不會介入及干預校方或警方跟進過程。

警方昨日表示不評論個別事件，而採取任何行動，均會按實際情况，依法處理；並稱不會回應個別社團註冊情况。

理大停助學生會收會費：自行處理

副會長：「言辭不當」指控欲加之罪

另外，理大學生報編委會昨日報道，校方下學年將停止協助學生會收取會費。學生會會長胡偉權昨日在學生會評議會引述理大管理層的電郵，指校方認為學生會早前就幹事會外務秘書暨賢學思政發言人黃沅琳被捕所發出的譴責警方濫捕聲明「言辭不恰當」，故決定下學年起停止助學生會收會費。

學生會外務副會長張心怡稱，校方一直有意取締學生會，所謂「言辭不恰當」不過是欲加之罪。張認為，校方於開學季前始宣布停收會費，為學生會造成一定困擾，亦削弱了學生會的認受性。

理大回覆查詢稱，理大學生會是本地獨立註冊團體，因此宜由學生會自行處理其財政事務，包括收取會費。

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