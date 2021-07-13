林鄭報告交中央爭通關 專家指機場員工14日一檢不夠

林鄭稱討論條件無硬指標

林鄭月娥在新城《財知大道》表示已向中央爭取通關：「是否可以先開局部，有配額讓一些有急需要跨境做一些經濟發展、推進商務，或市民有切身需要做的事，讓他們通關？到目前為止，不是說很有硬指標地說一定要連續多少天發生什麼才可商量，隨時都可商量，但最終去到什麼時候，我認為還要有能力的提升和證明。」她又呼籲市民打針，讓政府有更多「子彈」爭取通關。

不過，近日機場接連現確診，機管局早前已宣布8月1日起要求所有進入禁區的員工必須打針，否則要有陰性檢測證明。機管局昨日回覆本報查詢時進一步稱，不打針者要出示14日內陰性檢測結果。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，機場防疫有「缺口」，認為不用等到8月1日，應即時為機場員工每7日檢查一次，若14日一檢並不足夠。他舉例稱，若前日確診的搬運工（第11,952宗）不是因男地勤（第11,902宗）確診而強制檢測、等到8月1日才開始定期檢測，也不會發現搬運工確診。

指免檢漏洞 倡7日一檢

呼吸系統科專科醫生梁子超昨日在港台《千禧年代》稱，政府應為機場員工7日一檢，而接種疫苗不代表是「百毒不侵」，故豁免已打針者不用檢測，等同在門上有一個大洞、讓病毒走入來，故無論有否打針都應7日一檢。

此外，政府宣布周五（16日）起將俄羅斯列入A2組甚高風險地區，抵港者無論有否打疫苗，抵港後都必須檢疫21日。

（新冠疫情）