街坊讚兩童乖 鄰居踢門圖救人：妹妹說「我唔出」

店東識三母女 未曾見男戶主

位於事發唐樓附近的華立粥麵茶餐廳，東主金先生表示，昨晨4時許接到其通宵更員工通知有關火警，其餐廳前員工是起火單位的鄰居，該前員工當時衣著單薄逃生，向其員工憶述火警是「個男人嘈交放火」。金先生說，與涉事家庭中的三母女相識，平日有打招呼，但從未見過姚姓男戶主。

他稱呼兩名女童「妹妹」，形容二人乖巧，兩年前「妹妹」在家中玩玩具發泡膠飛機時，意外把飛機飛到其店舖簷篷上，兩「妹妹」向他求助希望取回玩具，金先生為免爬高爬低有意外，自掏荷包另外購買兩隻玩具飛機送給她們。金先生形容女童母親有口音，疑為新移民，女童母親的胞弟前來探望時曾到其餐廳借廁所，其間遺失身分證，他及後在餐廳內協助尋回。對於三母女喪命，金先生稱感到難過，「返嚟嗰陣個心都有啲唔舒服」。

鄰居：初聞哭聲 以為打小孩

另外，居於起火單位附近的陳先生夫婦向傳媒憶述曾嘗試救人的過程。陳太說，昨晨聽到事發單位有雜聲及小朋友哭泣聲，起初以為是鄰居打罵小朋友，未幾她嗅到燒焦的「臭膠味」，並有一名鄰居拍她門稱「火燭呀，走啦」，並看到外面有煙；其丈夫察看後稱「芳芳（女死者）屋企着火」；其夫與鄰居一起踢開事發單位的門，「『轟』一聲，煙出晒嚟，個時就好大煙，就像一個球，但無看到有火」。陳先生補充，當時他向單位叫「妹妹，走呀，火燭呀你嗰度，出嚟呀叔叔喺度」，惟8歲幼女說「我唔出」。其後陳以手機電筒照進單位，不見有光，未幾消防到場，男事主亦逃出單位，昏倒梯間。