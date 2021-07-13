男友斬50刀縱火 劏房三母女亡 疑與同居女友感情爭執 涉謀殺被捕垂危

兩童8及13歲 非疑兇親生

居百多呎劏房 無家暴紀錄

女死者溫菊芳，人稱「芳芳」，無業，早年從內地來港，曾與多名男子發生感情，育有一對同母異父女兒：13歲的賴夢芯及8歲的廖淑媛，兩童分別在區內學校念中一及小二。被捕男子姚委祥，62歲，報稱任地盤工，與兩童無血緣關係，他和女事主於2017年認識，發展成情侶，其後居於上址。

起火劏房昨晚解封。現場所見，單位「一劏四」，肇事劏房面積100多呎，房內有一張碌架牀，單位牆身被熏黑，大量雜物燒焦，膠櫃桶被燒熔，另有櫃桶染有血漬。該層有多個劏房單位，鄰居稱月租約4000元。

事發昨日凌晨約2時，大埔鄉事會坊4至6號美雲樓5樓一個劏房發生火警，火勢猛烈，冒出大量濃煙，多名街坊見狀報案。消防到場後出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，於40分鐘後將火救熄。

先接糾紛報案 警樓下查

沒上樓查火 另派衝鋒警

消防從起火大廈救出4人，男戶主先在梯間獲救，他吸入濃煙昏迷，由救護員送往那打素醫院搶救，及後轉送威爾斯醫院留醫，至昨晚情况危殆；消防另在起火劏房內救出昏迷的三母女，分別送往那打素醫院及北區醫院搶救，同告不治。有13名街坊自行疏散到安全位置。

大埔警區署理助理指揮官（刑事）范偉豪說，警方昨日凌晨1時50分接到報案，稱案發劏房內傳出爭執聲，首批警員於6分鐘後到場，在大廈樓下與報案人了解事件，其間沒離開現場。至2時02分警方接報稱單位內有煙冒出，另一批衝鋒隊員及消防於4及5分鐘內抵達現場（見表）。本報向警方查詢，為何未有調派已在樓下的警員調查火警，至截稿前未有回應。

疑兩童阻男襲母 同告遇害

女戶主有40多處刀傷，主要在頭及手部；其兩名女兒分別有5處及3處刀傷，相信男女戶主事發前因感情問題爭執，其後姚男以刀襲擊女友，兩童嘗試阻止時同受傷，姚男之後疑以明火直接燃點雜物引發火警。范偉豪稱，由於該劏房現有大量積水，暫未尋獲兇器及任何助燃劑，涉事家庭亦無家暴紀錄；警方以涉嫌縱火及謀殺拘捕姚男扣查，案件續由大埔警區重案組跟進。

案中幼女生前在大埔崇德黃建常紀念學校就讀小二，校長陳愛英昨日發通告稱，全校師生對事件深感惋惜難過，學校已啟動危機處理小組。教育局對事件感到非常難過，會繼續與學校保持聯繫，提供支援。社署稱事件中4人並非社署跟進個案；社署社工已接觸死者家人，醫務社工亦會跟進傷者情况，提供援助。

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