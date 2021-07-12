96%居民指攤分不公 關注組促開大會尋共識

關注組：工程範圍涉消防局 政府應夾份

關注組5月底以紙本及電子形式發放問卷，收回563份有效回應。結果顯示，96.6%居民認為工程費用攤分比例極不公平，98.6%居民同意管理公司對於非經常性的特殊工程項目，例如是次維修水管工程，應先透過居民大會取得業主共識及豁免收取經理人費。

關注組成員彭小姐認為，管理公司容許外人經常出入屋苑及使用公用地方，因此不應由小業主承擔公用地方維修開支。她又提出工程範圍涉及屋苑內的政府用地，認為消防局及學校亦會用到地下水管，應支付維修費，惟管理公司告知工程費只由業主攤分，不會要求政府按業權比例分擔。

管理處：消防局地已還政府 收管理費不果

錦綉花園管理處回應稱，消防局、學校及教會土地在數年前已交還政府，管理公司曾要求這些經營單位及政府支付管理費，惟政府產業署回覆稱管理公司無權就「已交還政府的土地」收取管理費；管理公司於1995年徵詢法律意見後亦認為，無法律依據向該些經營單位收取管理費或其他開支。

物管師學會：一般按公契業權份數攤分

香港物業管理師學會會長馮國雄說，物管界雖有「用者自付」原則，例如停車場的維修開支應由車位使用者承擔，但全屋苑的維修開支一般會按公契列明業權份數或管理份數攤分，「應有依據，不是管理公司自行決定用什麼方式去計算」。他又解釋，在一般情况下不會按面積計算管理費、維修開支等，「一些舊樓幾十年前可能用面積收管理費，但公契寫明按業權份數，即使打上法庭，都會判要用回業權份數」。