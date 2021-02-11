錦綉失水年耗900萬公帑 政府修例日後徵費

水務署今年3月致函錦綉花園管理處，要求管理處考慮採取更有效方法，例如更換所有公用喉管以徹底解決失水問題。

信中提到，水務署自2016年開始發現錦綉花園內部地底公用供水喉管存在嚴重失水問題，包括食水及冲廁水；2017年1月的監測數據顯示每日失水達3000立方米。隨着屋苑針對漏水點維修，失水量至2019年初降至每日2000立方米，但同年中再上升，至今年初每日失水達3000立方米以上。本報保守計算，若每日失水量為住宅用水和冲廁水各佔一半，水費分別需約13,500元及6800元，另再加上約4400元排污費，每日耗費近25,000元，即一年至少900萬元。

「總水表」料2023年涵七成註冊戶

管理處在居民通訊中指出，水務署正計劃修訂《水務設施條例》，就失水問題徵費，一旦實施，屋苑每年需付高達1000萬元失水費。翻查水務署去年底發表的諮詢文件，署方會透過在每個發展項目安裝總水表，監測及計算公用供水系統失水量，預計至2023年完成安裝計劃後，全港七成註冊用戶將在總水表監測範圍內，並建議開徵公用失水費，以及定期公布公用失水水平超標的發展項目。署方稱，公眾諮詢已於今年2月結束，正分析公眾意見，以制訂細節及草擬法例。

本報記者曾向水務署查詢全港失水情况，署方僅回覆指全港政府水管滲漏率約15%，沒有分區滲漏率。

水諮會曾討論向屢勸不改屋苑「鎖水」

水務諮詢委員會委員劉祉鋒稱，署方曾在委員會會議上提及部分老化樓宇均有失水情况，大型屋苑多喉管及分支，失水或更嚴重。他稱委員會曾討論失水費議題，提出若有關人士屢勸不改，最壞情况是「鎖水」，即停止向有關屋苑或樓宇供水。他認為無人會想「政府行到最後一步去逼大家（解決失水）」。