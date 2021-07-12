錦綉日漏一泳池水 維修爆紛爭 擬斥5億換地下水管 大業主孭3％另收經理人費

明報記者 羅霈潁

水署12年前「發現」失水 環團憂爭拗礙工程

身兼水務諮詢委員會委員的綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，錦綉花園失水量「誇張」，須盡快處理，他擔心大業主與小業主之間就攤分工程費的爭拗會阻礙工程進度，令食水繼續大量浪費，冀各持份者考慮到水資源珍貴，盡快解決問題，「這樣浪費公家資源是不理想的」，而水務署則應要求屋苑從根源治本，不應每次小修小補，署方亦可考慮提供測漏專家讓屋苑參考更多意見，協助找出更有效方式減低維修開支。

錦綉花園落成至今逾40年。水務署回應本報查詢稱，該署早於2008年底在錦綉花園外的政府主供水管安裝總水表，監測屋苑用水情况，發現總水表蒐集的用水數據，與居民水表記錄的用水總和有明顯差異，估計屋苑可能有失水情况；其後在較近屋苑入口位置安裝另一個總水表，確認失水情况源自屋苑內部供水系統。水務署監察數據顯示，屋苑自2017年以來每日失水量介乎2000至3000立方米以上，包括食水及冲廁水（見另稿）。

居民關注組質疑大業主業權「報細數」

每戶攤分約10萬 地契未見業權分佈

錦綉花園的管理公司近月提出維修方案，全面更換屋苑內從未更換的地下喉管及重鋪全屋苑行車道路面。據管理公司發出的居民通訊，與顧問公司就兩項工程研究方案，總工程費初步估算5億元，每戶需攤分9萬至13萬元。

然而，有居民質疑工程費過高及攤分不勻，遂成立關注組蒐集居民意見。關注組成員黃女士稱，管理公司曾指大業主只佔全屋苑3.15%業權，「只需計算公用地方有上蓋的建構物」，惟未能提供大業主所佔地段及業權比例的證據。記者翻查錦綉花園地契及公契，均未見列出業權分佈或發展商所佔業權份數。另一成員彭小姐稱，居民間一直流傳大業主即發展商「俊業」的業權超過50%，質疑管理公司現時說法是否「報細數」，並指管理公司最初表明需就工程收取8%經理人費，後調低至4%，但管理公司與大業主屬同一集團，「即是（大業主）不用付錢之餘，還有錢落袋？」

管理處：發展商擁地下水管 並非「用者」

錦綉花園物業管理處回覆本報稱，俊業資源有限公司是商業物業的業主，該公司的運作、功能和帳戶是獨立於發展商俊業海外建設有限公司和管理公司，3間公司性質不同且財政獨立。管理處又稱，錦綉花園沒有「不可分割份數」，屋苑內共用空間及設施均由住宅及商業物業的業主共同使用，以道路及地下水管為例，雖然屬發展商擁有，但發展商在這情况並非「用者」，故住宅及商業物業業主必須支付有關共用設置的維修更新費用，這符合香港物管界採用的「用者自付」原則。

管理處續稱，是按屋苑總綱發展藍圖總樓面面積「住宅部分」與「非住宅部分」收取其應付份額工程費，初步估算每個花園洋房單位業戶平均需付約10萬元，商業物業業主需付約1500萬元，但強調工程計劃未有定案或決定，經理人酬金實際數額亦未決定。本報曾向管理公司查詢居民所指的大業主身分及3.15%業權事宜。管理處回應稱，其他業權方式得出的份數，即居民所指大業主業權過半，並無任何根據、專業的計算或官方的認可。

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