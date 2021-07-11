林鄭籲推「愛國主義教育」 副教育部長提「愛國者治教」

教協：憂禁提負面資訊淪洗腦教師入職門檻更多紅線

林鄭月娥在論壇致辭時說，中國共產黨建立新中國創造舉世矚目的經濟奇蹟，人民脫貧富起來，亦在國際舞台發揮影響力，背後推動的就是愛國主義。她稱，香港回歸前後缺乏有系統的愛國主義教育，反之在學校推動國民教育的工作被別有用心的人和傳媒大肆污名化，破壞學生對國家的觀念和認同。

林鄭稱傳媒污名化國教

她又稱，近年一些別有用心的人與外部勢力利用香港較為複雜的社會政治情况，刻意模糊青少年的國民身分認同和誤導他們對國家的認識，甚至激化其思想，鼓吹他們進行極端行為；而古今中外愛國是天經地義的事，相反背叛國家被視為非常嚴重的罪行，呼籲社會各界須理直氣壯地在香港推行愛國主義教育，藉此糾正青少年價值觀。

國家副教育部長田學軍通過視像表示，當前香港實現由亂及治的重大轉折，要讓「一國兩制」行穩致遠，就需要堅定不移開展愛國主義教育，讓愛國主義核心價值觀在香港更鮮明。他期望愛國主義教育在香港的整體規劃不斷完善，實現「愛國者治教」，並不斷健全有關教育的法律政策，使國家意識扎根青少年心裏。

中聯辦副主任譚鐵牛強調，香港的教育絕不能培養「長着一張中國臉、卻沒有中國心的人」，應讓愛國成為香港普遍的追求價值。他說，愛國主義教育近年在香港被一些別有用心的人妖魔化，甚至出現一些青少年反對自己國家、污衊自己民族的事，特別是2019年的修例風波，「一些懵懂的少年被捲入黑暴」，在街頭迷失自我讓人心痛。

教協會長馮偉華回覆本報表示，不清楚愛國主義教育及國民教育有何分別，認為是政府為完成政治任務而巧立名目。他擔憂愛國主義教育將不能提及國家負面資訊，淪為洗腦教育，有違教育專業。對於「愛國者治教」，馮擔心教師日後入職門檻有更多紅線，不知會否要求宣誓效忠或增加其他考核等，出現不合理篩選。他強調教育以專業為本，不必加入宣誓或其他條件，否則引起更多教師離職，最終導致教育質素下降。

教聯會主席黃錦良說，愛國主義並非洗腦教育，每個國民應對國家有認同感，教育過程可討論國家發展優劣。他稱教師應有正確的國家認同觀念，才能培養學生成為下一代愛國管治者，學校將來會安排教師往內地交流取經。被問入職門檻會否不同，他相信校長聘請教師會先了解其取態，若教師拒往內地交流，或不獲聘用。

另外，在論壇討論環節上，香港直資學校議會副主席招祥麒建議，在教育局領導下制訂一套完整從幼稚園到中學的國情教育教材，並將國家成就製成教材供學校用，及正視愛國教育的領導工作及師資培訓。

資小校長會張勇邦建議：

中港出版社合製愛國教材

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦則建議本地出版社與內地出版社合作制訂一套適合香港特色的愛國教育教材，及鼓勵學生參觀愛國主義教育示範基地，如長城博物館及港珠澳大橋等。