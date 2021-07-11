「最嚴峻時刻」 本周續辦活動悼劉曉波

近日辭任支聯會常委的蔡耀昌說，支聯會原有的工作會繼續進行，「法律上沒有問題」，但舉辦活動上，人數愈多愈好，相信常委人數減少會有影響。他透露，支聯會將於周二舉辦悼念劉曉波逝世4年的活動，詳情稍後公布。

今年年宵檔維園集會同遭禁

六四館逾月未重開

支聯會過去兩年申請舉辦維園六四集會均被警方禁止，保安局今年更發聲明，警告若有人嘗試挑戰「限聚令」、《公安條例》、《港區國安法》等，警方會依法嚴肅處理。支聯會副主席鄒幸彤5月底在帖文稱，會以個人名義「去守這已有32年的約定」，其後被指宣傳及呼籲未經批准集結而被捕還押。今年六四32年前夕，六四紀念館被指沒申請公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》，遭食環署人員上門調查，支聯會決定暫時關館至另行通知。

此外，支聯會今年「缺席」維園年宵，其攤位遭食環署圍封；該處原本展示「平反六四」、「為自由共命運同抗爭」等橫額，在年宵開鑼前夕被署方人員以布掩蓋。支聯會主席李卓人當時形容事件是無理打壓，認為「看到在國安法立法後，整個空間的萎縮，是進一步萎縮，製造一個肅殺的氣氛要清洗任何的意見」。