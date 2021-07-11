「打壓趨烈」支聯遣散職員常委減半 蔡耀昌：綱領沒變 劉兆佳：縮規模無減法律風險

政治環境差 採兩「防風措施」

支聯會在支援八九民運的百萬人遊行後宣布成立，至今32屆。該會昨日宣布過去一年香港的政治環境急劇轉壞，近月受到愈來愈激烈及明顯的政治打壓，常委會在多番商議後，決議採取兩項「防風措施」，包括策略性減少常委數目。現屆常委已由歷屆的20人減至14人，「面對愈趨嚴峻的政治法律風險」，現屆常委中有7人近日辭任，包括蔡耀昌、麥海華、盧偉明、黃志強、倫智偉、梁國華和趙恩來（見圖）。

32年常委麥海華辭任

剩7常委 兩在囚一還押

辭任者中以麥海華的資歷最深，他由第一屆任常委至今。留任者包括梁錦威、鄧岳君、徐漢光、陳多偉，和在囚的主席李卓人及副主席何俊仁，以及被指宣傳及呼籲未經批准集結而被捕還押的副主席鄒幸彤。若排除李、何及鄒3人，該會傳訊及出版部、海外聯絡部已沒常委負責；梁錦威則暫任支聯會發言人。

另一措施為7月底遣散所有職員，以優於勞工法例標準補償。據了解，連同兼職員工，支聯會約有7名職員，計算補償時不對冲強積金。

支聯會成立之初曾被《人民日報》署名文章定性為顛覆組織。已故支聯會創會主席司徒華在回憶錄《大江東去》提及，支聯會處境相當困難危險，但「一直準備最困難最危險的事情出現，我們要做好思想上、組織上和物質上的準備」。

蔡：秉持司徒華港人期望

力所能及下堅持

蔡耀昌說，該會一直因應政治環境評估，1997年曾憂慮能否過渡九七，將部分個人資料轉至海外，至2003年反對23條立法，「頂到」今時今日，該會一直合法在港存在。他指近一兩年政治形勢急變，即使支聯會仍在，但所受壓力和憂慮並非無的放矢，秉持司徒華及港人對支聯會的支持和期望，在力所能及下會堅持到底。

在國安法下，支聯會頻遭批評，中聯辦主任駱惠寧上月不點名指「叫囂『結束一黨專政』」是「香港繁榮穩定的真正大敵」；全國僑聯副主席盧文端則指支聯會只有「取締或解散」。

譚惠珠：綱領違法否要看言行

基本法委員會副主任譚惠珠昨出席活動後，被問支聯會未收回綱領會否違法，她稱《憲法》列明中國政治體制由共產黨領導，任何想推翻或持相反意見，「表面上有些問題」，但要視乎證據、言行及背後工作。全國港澳研究會副會長劉兆佳說，國安法生效後支聯會繼續運作，亦無修改綱領，縮減運作規模無助減低法律風險；即使解散，當局仍可追究國安法生效後所涉違法行為。

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