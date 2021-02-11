柏傲莊III上月未停賣 新世界：1％牆身未達標「非罕見」

公布拆樓同日 3單位簽正約

兩幢樓拆卸重建的消息前日公布後，發展商昨通知一手住宅物業銷售監管局，項目即日起停售。根據成交紀錄冊，項目前日仍有3個單位的買家簽訂正式買賣合約，包括以實呎逾4.5萬元創下新界分層住宅新高的一個特色單位。發展商昨晚亦宣布，柏傲莊III設於荃灣愉景新城商場的展銷廳及示範單位今日起暫停開放，直至另行通知。

屋宇署前日公布，上月18日收到柏傲莊III的註冊結構工程師通知，指根據測試結果，發現第8座有部分鋼筋混凝土支柱未達強度標準，該座上蓋工程已暫停。新世界於上月20日未煞停售樓。新世界昨在聲明確認，上月中接獲承建商通知，指柏傲莊III第8座部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求，但經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全，涉事牆身結構僅佔已興建樓層牆身結構約1%，有關問題可透過更換或重造等方案解決，類似情况並非罕見，對完工及關鍵日期無任何影響，因此不影響售樓活動。新世界前日表示，7月3日再收到承建商協盛建築的檢測匯報，混凝土強度不達標，並於7月6日向港鐵及屋宇署通報，並提出拆卸重建。

新世界表示，承建商已就事件展開全面調查，當中可能涉及法律程序和責任，現階段未能進一步披露，強調在興建過程中曾考慮不同方案，包括加固及局部重造等，最終決定拆卸已建樓層，以釋除買家疑慮。新世界料於下周中起向受影響的846戶買家發信，解釋延期交樓安排，並成立專責小組跟進買家查詢及後續安排。

委獨立專家監督重建調查

新世界又稱已委聘獨立第三方專家資深工程師黃志明，監督相關樓宇拆卸重建過程、調查事件經過及提出改善建議。黃志明過去曾參與沙中線紅磡站擴建月台工程問題、城大天花倒塌、港珠澳大橋混凝土測試報告涉嫌作假等多宗事故的調查。

屋宇署回覆稱，在6月18日至7月7日一直跟進個案，包括派員視察、與註冊結構工程師及承建商的獲授權簽署人開會、要求提供進一步資料、補救工程建議及調查事發原因，並指明除非有關報告和補救工程建議獲署方接納，否則第8座上蓋建造工程須繼續暫停，以保公眾安全，註冊結構工程師其後提交第8座的結構評估，證實結構安全，惟有部分測試仍在進行；至7月6日署方接獲最新通知後，於7月7日再派員視察，並要求有關人士於7月中提交報告。

屋署：或額外審核協盛其他項目

對於協盛正興建的其他項目，包括SkyCity航天城、元朗瑧頤、何文田瑧樺等，屋宇署稱正檢視相關施工紀錄和進度，不排除因應情况作額外審核。