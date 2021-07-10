恒大近年來港擴張 去年起忙套現減債

恒大近年套現手段多多，包括為釋投資者疑慮，自去年起先後兩次為旗下上市公司恒大汽車，引入包括騰訊、滴滴出行及劉鑾雄妻子陳凱韻﹙甘比﹚等投資者，集資約300億港元。今年5月，恒大折讓兩成減持恒大汽車，套現約106.4億港元。

另外，集團又放風指今年內將另一重要業務「房車寶」分拆上市，以及將經營礦泉水業務的恒大冰泉再次包裝上市，房車寶亦在3月引入投資者，換取約164億元資金，多項操作令公司過去一年融資近900億元，試圖為債務減磅。不過，恒大近期再傳有票據未能兌現，以及被內地當局要求減少負債，更要其債權銀行做壓力測試等，令人擔憂其財務狀况。

恒大近年積極來港擴張，除2015年自華置（0127）以高價125億元收購美國萬通大廈（現恒大中心），後於2018年1月向恒基地產購入屯門地皮（現恒大珺瓏灣），同年再向新世界（0017）購入長沙灣懷德工業大廈的地盤（現恒大睿峰），並於去年再向恒基以47.05億元購入元朗和生圍地皮，擬建豪宅。