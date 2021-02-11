保安局：應邀赴宴犯聚 3官「表歉意」 企圖強姦案被告「陳奮」7．19應訊 與恒大高層同名

本報早前接獲的匿名投訴指出，涉嫌企圖強姦的為一名恒大集團管理層。司法機構網頁資料顯示，一宗被告人為陳奮的企圖強姦案，將於本月19日早上再度在東區裁判法院提訊。案情透露，被告被控於今年3月2日在跑馬地一住宅單位企圖強姦女子X。這案件的案發日期，與警方表示高官違限聚飯局涉及的企圖強姦案之案發日期相同。19日提訊的案件被告陳奮，與恒大香港公司常務副總經理陳奮，中英文名字皆相同。

記者致電表明身分

恒大陳奮：打錯打錯打錯

本報昨向恒大集團查詢陳奮是否涉案被起訴，至截稿前未有回應。本報記者於2017年恒大集團春茗中，曾從陳奮手上取得其名片，昨日根據名片上的手機號碼，致電詢問對方是否陳奮，對方反問「邊位？」本報問他是否屬恒大集團，對方再詢問「你邊位？」記者表明身分後，他稱「打錯、打錯、打錯」。記者再問他是否涉企圖強姦案被捕時，他已掛線。記者其後再以WhatsApp和電郵向他查詢，一直未獲回覆。

本報記者昨早亦嘗試到陳奮報住的清水灣豪宅求證，但未能進入屋苑。

保安局稱僅3官員赴宴 普通社交

菜式為「一般火鍋食材」

保安局昨日發聲明稱，3名官員承認有疏忽及敏感度不足，就事件表示歉意，日後出席活動會加倍謹慎。聲明又稱，出席晚宴的特區政府官員只有3人，他們受邀出席，宴請者表示晚宴地點是私人地方，因此誤以為地點不受限聚令所規管。聲明又稱晚宴菜式是「一般火鍋食材」；3人工作需要經常與社會各界聯繫，當日晚宴是「普通社交聚會」。聲明又確認警方調查一宗刑事案期間發現有人違反限聚令，強調3名官員不涉該刑事案。政府消息人士補充，因3人是獲邀，故不知道飯局所涉費用，而飯局不涉公帑，不必申報。

田北辰：首長也不理解限聚？

葉劉：非嚴重缺失 應及早道歉

實政圓桌立法會議員田北辰質疑紀律部隊首長也不理解限聚令法例。他說若活動在會所進行，便已受《預防及控制疾病條例》限制，即當晚飯敘已不符限聚令要求，3人敏感度不足。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，限聚令的相關法例中「公眾地方」定義不夠清晰，有灰色地帶，但3名官員作為紀律部隊高級官員，身分敏感，應汲取教訓，出席任何聚會前都要留意相關地方是否受規限處所。對於3人至事件曝光後未有即時道歉，她認為今次事件並非嚴重缺失，只屬疏忽，但都應及早向公眾解釋及致歉。

鄭松泰斥「擠牙膏」促親身交代

熱血公民立法會議員鄭松泰稱，3人作為保安系統的重要官員，應親身清楚交代飯局屬私人或公職聚會，事件令人猜疑聚會與企圖強姦案件有否直接關係，認為3人有需要暫時停職受查。他又批評當局「擠牙膏方式回應」，想淡化事件及模糊公眾視線。

李家超鄧炳強未答曾否獲邀

政圈流傳當晚尚有其他官員獲邀，但最終未有出席晚宴。本報向時任保安局長李家超及警務處長鄧炳強查詢是否曾獲邀出席該晚宴，二人透過新聞秘書回應稱沒有出席該晚宴。

明報記者

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