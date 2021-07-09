「建至10多層才揭問題」 專家質疑監管不善促查

香港工程師學會前會長陳健碩認為，現時混凝土均在本港製造，出廠有問題的機率不大，「如果有問題就會好多地盤有問題」。他說，地盤施工時，將英泥與沙石等物料混合需要一定技術，將空氣逼出，若工藝出問題，混凝土中的空氣太多，有可能影響強度。他又說，發展商公布資料有限，未能掌握混凝土低於標準多少，但工地監察混凝土程序嚴謹，樓宇興建至10多層高才發現問題並通報，認為與工程監管有關。

陳認為，發現混凝土有問題部分位於兩座樓宇最低層，須承受整幢樓的重量，「去到幾十層就可能承受不了」。他說不達標情况若不嚴重，技術上可透過加厚牆身或加鋼筋補救，如今決定拆卸重建，他認為是最佳方法，既可徹底解決問題，亦可挽回買家信心。

據了解，柏傲莊III第1及8座住宅樓層均要全部拆卸，位於基座與樓宇之間的轉換層則毋須拆卸。陳健碩說，轉換層俗稱「大砧板」，由於下層基座商場等建築物與上層樓房的柱位難配合，故普遍採用「大砧板」，將荷載由上層傳至下層。

料非偷工減料 或誤解圖則

工程師學會前會長黃澤恩認為事件應不涉偷工減料，可能是有人誤解圖則，施工時出錯，例如在結構牆使用強度較低的混凝土，相隔一段時間後才發覺有誤，以致需拆卸重建。他說具體情况尚待有關方面調查。