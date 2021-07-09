買家去留皆獲賠 可達樓價7% 1500萬元單位計 撤交易賠31萬

消息：重建連賠償涉逾10億元

消委會促請發展商盡快向受影響準業主講解賠償細節和重建計劃，以作出繼續或取消交易決定；並提醒消費者如有需要，應徵詢獨立法律意見，保障自身權益。

新世界指出，賣方將向買家作四大承諾，買家可選擇繼續完成買賣合約或即時取消交易，利息補償由2023年6月30日起計至完成交易，息率為P加2厘（即7厘），另設額外津貼補償方案，以購買1500萬元單位計，若買家選用即供（包括180天及420天付款），可獲約115萬元，即佔樓價約7.6%；選擇建期付款者可獲約38萬元，佔樓價2.4%；選擇即時取消交易則獲賠31萬元，佔樓價2.1%。

據項目價單顯示，上述3種付款計劃的買家均需於簽署臨時合約當日及30日支付樓價各5%訂金，即理論上6月5日首輪售出331伙的買家，均已付一成樓價。雖然現時新盤買家可隨時改變付款方法，但在此情况下，建期及即供買家所獲賠償額有別，目前仍未確定買家可否改變付款方法。

業界：續交易獲額外津貼或按揭貸款中扣減

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，選擇繼續完成交易的買家可獲額外津貼，於申請按揭貸款時，銀行或會要求有關補償需在貸款額中扣減。

摩根士丹利發表最新報告，料新世界需就柏傲莊III今年8月或9月向買家賠償6億元，並可能引發額外9億元建築費用，或比原有建築成本多三分之一；並估計售樓收益不能在2024年之前入帳。報告又指出，新世界股價短期表現會較大市差。