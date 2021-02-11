柏傲莊III石屎未達標 知悉後照賣 兩座拆卸重建涉846户 新世界：查人為疏忽

屋署：查有否違建築例

據一名不願透露身分的某發展商高層稱，起樓過程出現技術錯誤頗常見，部分可作修補，但「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」可大可小，若單從昨日發展商新聞稿內容，未能確認承建商當時匯報情况的嚴重程度。

公布拆樓後 新世界市值蒸發19億

受大市氣氛拖累，新世界股價至昨日3時25分已跌約2%，其後公布柏傲莊III兩幢樓需拆卸重建消息，股價約20分鐘內跌幅擴大至接近半成，收市報38.4元，跌3.9%。單計消息公布後跌幅，拖累新世界蒸發逾19億元市值。

柏傲莊III上月5日展開首輪銷售，開售前勁收27,143票，成為九七後新盤票王，首批331伙即日沽清；至上月12日次輪銷售，銷情仍熱烈。發展商上月16日公布推出219伙（包括173伙價單單位及46伙招標單位），於上月20日發售。

工程師6．18通知屋署 部分支柱石屎強度未達標

新世界昨日公布，上月中收到承建商通知，柏傲莊III第8座部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求。屋宇署昨亦公布，上月18日收到該項目註冊結構工程師通知，指根據第8座7至8樓部分鋼筋混凝土支柱取樣的抗壓測試結果，發現所用混凝土強度低於署方批准圖則的指明等級強度，已暫停該座上蓋工程，並作進一步測試。

6．20推逾200伙 呎價創紀錄

不過，新世界未煞停上月20日的賣樓活動，上月19日截票時，更以逾3.05萬票打破香港開埠以來新盤收票紀錄。據成交紀錄冊顯示，項目於上月18日後，共沽出183伙（未扣除兩個已撻訂個案），約佔受影響846戶買家逾兩成，包括以成交價7,650萬元、實呎45,133元成為新界分層單位最高呎價的1A座62樓A室、頂層連天台4房雙套特色戶。該單位實用面積1,695方呎。

港鐵要求交詳細報告 屋署促其餘5幢額外測試

新世界表示，本月6日已主動通知港鐵及屋宇署，確認全面測試結果，並責成承建商徹查事件成因，是否涉人為疏忽或監督責任等，並即時撤換工程監督團隊。港鐵指十分關注事件，已要求發展商提交詳細徹底調查的報告及作跟進，以確保樓宇符合已獲批設計的要求，並充分考慮受影響買家的利益。涉事承建商「協盛建築集團」屬新世界旗下建築部之一（見另稿）。

屋宇署稱本月6日再接獲通知，第8座的鋼筋混凝土承力牆及第1座部分鋼筋混凝土支柱及承力牆亦出現類似情况，而第1座的相關上蓋建造工程亦暫停，翌日派員視察，確認第1座及第8座整體結構沒明顯危險，署方要求負責項目的認可人士、註冊結構工程師及註冊一般建築承建商提交詳細報告，並須就項目其餘5幢已完成上蓋主體結構工程的大廈，作額外測試並提交報告。署方亦已就有否違反《建築物條例》展開調查，並視乎調查結果，按條例規定採取適當行動。

謝偉銓：未聞興建中拆卸重建

民主黨促披露石屎報告

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓對事件深表驚訝，稱從未見過有樓宇興建逾10層才發現類似結構問題而需拆卸重建，已要求政府及新世界徹查。他說歡迎新世界開誠布公，並制訂不同安排供受影響買家選擇。民主黨房屋政策發言人莊榮輝要求新世界披露更多詳情，包括混凝土測試報告，並促請屋宇署要求新世界盡快公開其餘樓宇測試報告。

明報記者

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