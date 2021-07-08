國安法至今 李家超：無海外法官拒任非常任法官

終院常任法官林文瀚任命獲通過

李家超在立法會稱，由去年至今年上半年，共有8名海外非常任法官親身來港、或透過遙距聆訊審案；司法機構正安排5名非常任法官於今年下半年及明年，參與審理終院案件。他說，2016至2020年終院共審結143宗上訴案件，其間僅兩宗案件無邀請海外非常任法官參與審理，強調首席法官邀請海外非常任法官參與審訊時，會考慮所有因素，包括有關法官會否抽空、其法律專業範疇等。

何君堯倡常任法官增至5人

李引張舉能：無迫切需要

建制派議員乘勢就司法制度提出多項建議，何君堯說，現時終院審訊須包括首席法官、3名常任法官以及1名非常任法官；惟終院目前只有3名常任法官，建議增至5人，他解釋，在目前世界形勢下應「未雨綢繆」。對此，李家超回覆時引述終院首席法官張舉能稱，終院過去數年工作量穩定，在非常任法官人數充足、可靈活調派下，現行法官小組應付工作量問題不大，無迫切需要增加常任法官數目。

建制促委非常任法官增國安元素

建制派謝偉俊亦稱，在中國被多個西方國家「圍住來打」時，非常任法官中有9人來自英國、3人來自澳洲、1人來自加拿大，「他們來港坐在終院，是否政治不正確？」他認為中國價值觀與外國不同，外籍法官卻往往左右判決方向，若將國家安全放在最高層次考慮，需思考適當時候僅限香港法官參與審訊。

民建聯周浩鼎倡議，委任海外非常任法官時應加入國家安全元素，若人選曾公開表達反華想法，沒理由邀請對方坐鎮終院，又倡議從新加坡等地聘非常任法官。

李家超強調，任何法官在港履行職務均須宣誓擁護《基本法》、效忠特區，強調首席法官會綜合因素考慮，確保獲邀的法官對香港法治精神起積極作用。被問到如何確保獲委任者對香港、中國情况有正確見解，他稱控辯雙方均有責任向法官提供論據、陳辭，認為法官可藉此了解案情。

（港區國安法）