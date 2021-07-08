刺警案一周有人悼念 警拘藏鎅刀女子

警指說「警暴」涉煽動 王婆婆遭查

警方稱，昨午約4時，警員在灣仔軒尼詩道一帶巡邏期間，截停一名女子並上前調查，其間在她的斜揹袋內檢獲一把鎅刀。該名26歲姓馮本地女子涉嫌藏有攻擊性武器被捕，正被扣查，案件交由灣仔警區刑事調查隊第7隊跟進。

大批警員下午在崇光百貨外戒備，約3至4人一組，在場截查市民。「王婆婆」手持鮮花到場，被警員帶到對面行人路黃金廣場外搜查，其間一名督察級警員表示，王說「警暴」字眼涉煽動，警告她後放行，警方在旁錄影整個截查過程。

至晚上10時，一名女子手持鮮花及一張寫有「7月7日盧溝橋事變 日寇侵華」的紙，在銅鑼灣名店坊內徘徊，引起一對男女不滿，男子推撞該女子後，被警方帶上警車，被撞女子決定不追究，案件列糾紛，無人被捕。至晚上11時，兩名男子在崇光外遭截查，其中一人被搜出鎅刀、數個電鑽的鑽頭，被帶上警車，其友人劉先生則獲放行。劉先生稱，其友人為地盤管工，二人晚飯後準備乘車離開，經過崇光時被截查。

（港區國安法）