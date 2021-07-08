唐英傑疑稱銀包藏「光時」卡 呈堂沒發現 控方擬召更多證人作供

案發後未列證物 懲教保管

警員趙梓銘供稱，案發時他目睹撞擊發生，之後負責拍攝被告的搜身過程。片段可見，搜身的警員手持被告的錢包，正尋找其身分證，被告說「喺光復香港時代革命下面嗰度」。控方指警方當時沒檢取錢包作為證物，即時歸還被告，昨日申請將正由懲教署保管的錢包呈堂，惟沒有發現任何印有「光時」的東西。

負責搜身警稱忘記細節

控方稱為完整事件的真相，決定傳召原本不在證人名單內、負責搜身的警員蘇兆榮作供，他表示不記得被告錢包是否有「光時」字眼的東西，只記得他有搜出被告的身分證。

辯方質疑控方傳召證人就此細節作供的必要性，強調辯方沒有對警方作任何指控，法官彭寶琴一度問辯方，被告是否能同意當時有一張卡片在身分證上，辯方堅稱不同意。

被告留醫期間保管銀包

控方指被告送院後一直保管着錢包，直至留醫5天後提堂後，錢包才被懲教收回。控方打算傳召在醫院看守被告的警員，講述被告曾與什麼人接觸。辯方確認，被告留醫時曾有律師探訪他，質疑控方是否指控律師曾作出不當行為。

法官杜麗冰表示，相信控方沒有指控律師的意圖，她要求雙方昨天商討需傳召多少證人釐清真相。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 280/20】

（港區國安法）