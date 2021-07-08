浸大涉案「金主」停職 警入石門校園搜查

衞炳江在電郵中表示，恐怖主義和暴力嚴重威脅市民大眾的安全，甚至社會和國家的安寧和秩序，大學強烈譴責恐怖主義及暴力行為，而大學成員亦必須時刻守法。

李家超批法律背景者「淡化」 屬「罪人」

此外，政務司長李家超昨日出席立法會大會後見記者，對於警方前日拘捕9人，他肯定警方的工作，稱他們防範了一宗可能製造大量傷亡的悲劇發生。李家超又不點名批評有人淡化極端行為的破壞，「尤其是有法律背景的人，要知道他們說的話對社會有影響……曾經嘗試淡化這些恐怖活動的人會是千古罪人」。

被問是否批評港大法律學院公法講座教授陳文敏，李家超沒正面回應，但說任何人發表言論時，應知道或會帶來後果。他強調，公眾人士評論時要負上社會責任，「如違法，任何人都要負法律責任，但更重要是道德責任」。本報昨日再度聯絡陳文敏冀取得回應，至截稿前未獲回覆。

（港區國安法）