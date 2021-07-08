控串謀恐怖活動 「光城者」3學生還押 1人15歲 國安法最年輕被告 另6人保釋

3中學生9‧1再訊

3名被告依次為中三學生何裕泓（17歲）、中四學生歐文（19歲）和一名中三學生（15歲），第三被告是至今被控違反港區國安法下最年輕的被告，3人同被控一項串謀恐怖活動罪。首兩名被告由私人律師代表，第三被告由當值律師代表；律政司由署理高級檢控官吳加悅代表。

控罪指稱，3名被告於今年6月6日至7月5日期間，在香港串謀及與其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全。

7000元月租賓館房

記事冊列理念附法院草圖

據了解，有人以月租7000元租用尖沙嘴一賓館房間，警方進入搜查時發現製作爆炸品的用具、一般示威者使用的工具、數部電話、多張「光時」海報及數萬元現金等；搜出的數本記事冊中列出其政治理念，有人打算在海底隧道、鐵路、法庭、街道垃圾桶等地點使用爆炸品；記事冊中提到被告曾到觀塘及屯門裁判法院勘察，並附有法院草圖，購買每項用具都會詳盡記錄。

甫開庭前，總裁判官蘇惠德稱留意到3名被告年紀輕，詢問他們是否需要休息或進食，3人的代表律師表示聆訊可以繼續。蘇官聽畢控辯雙方陳辭，批准案件押後至9月1日，但拒絕3人保釋。首兩名被告放棄每8天的保釋覆核，第三被告保留此權利，並押後至本月15日處理。

旁聽者繪法庭草圖 官囑「下次唔好」

另外，法庭保安發現一名旁聽男子繪畫法庭草圖，蘇官問他畫畫的目的，他回應「純粹鍾意畫畫」，又稱自己不認識3名被告。蘇官看過草圖後，指草圖角度是由公眾席望向法庭座位，沒有細節，最終叮囑該男子「專心聽審，唔好畫畫，下次唔好喇」。

【案件編號：WKCC 2680/21】

明報記者

（港區國安法）

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