民權觀察停運 鍾劍華：釋出沮喪信息

鍾：組織僅言論批評 反映「大家虛怯」

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，接連有組織解散，釋出令人沮喪的信息，他稱民權觀察並非遊行組織者，只是言論上批評政府，組織停運反映目前希望避免風險，「大家有虛怯」，已對政府行動作出最壞的估算。

民權觀察前成員包括王浩賢、教協總幹事沈偉男。該組織自2014年起成立，過往曾監察選舉；在2019年反修例示威期間，組織曾派出人權觀察員監察及記錄遊行集會。民權觀察去年底發表監察報告，質疑國安處要處理的案件範圍未有明確規定，可用國安之名任意搜查和逮捕。

至少6傘後組織fb專頁停用

至少6個傘後組織的fb專頁亦已停用，包括部分專業團體，例如精算界「精算思政」、由心理學家組成的「良心理政」、金融財經界「思言財雋」、由放射治療師成立的「放射良心」、保險界「保險起動」及「傘下爸媽」等。

曾參與選委會選舉的社福界「民福陣線」昨於fb發聲明稱，根據《基本法》達至普選是唯一解決香港深層次矛盾的方法，也是實踐對港人的承諾，但形容如今的選舉制度已面目全非，參選已經不能達到目標，「關卡重重，處處紅線，人心惶惶」，宣布不會組隊參選今年9月的選委會選舉，短期內會結束fb專頁。

（港區國安法）