港府回信歐洲議員 稱在港可從事「自由」新聞工作

信件於7月2日發出，由特首助理私人秘書鄭朗峰署名撰寫。信中指出，《蘋果》案件涉及勾結外國勢力、危害國家安全及違反《港區國安法》，重申港府嚴肅應對涉及利用新聞工作為工具勾結外國或境外勢力，對香港及中國實施制裁或從事敵對活動。信件又指出，無法想像任何專業的新聞工作者會串謀作出危害國家安全的行為，稱在香港可以從事自由及合法的新聞工作。

對於凍結與《蘋果》相關公司資產事宜，信中稱這項行動根據《港區國安法》第四十三條（三）執行。信中還表示《港區國安法》第四條列明，香港政府依法保護香港居民享有言論、新聞及出版自由等權利及自由，指出香港高度自治不會改變，不會損害香港居民根據《基本法》享有的合法權利及自由。

歐議會周四就港自由人權表決

歐洲議會將於周四（8日）就香港於《蘋果》事件之後的基本自由、人權和民主狀况，開會討論和作表決。在今年1月21日，歐洲議會曾表決通過決議要求港府釋放被捕民主派人士。

（綜合報道）

（港區國安法）