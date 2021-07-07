鄧炳強：23條本年度籌備 將諮詢公眾

鄧：因應近期事件 審視法例如何處理

鄧炳強昨出席立法會保安事務委員會會議，工聯會麥美娟提及23條仍未立法，另又認為需要有規管「假新聞、假信息」的法例，關注當局有否立法程序。鄧說同意須就23條立法，認為這條法例應該盡快設立，但指出由於23條牽涉7個不同罪行，其中部分與《港區國安法》相關，當局會因應近期發生的事件，重新檢視23條如何處理，正積極籌劃。他說，由於今年立法會會期不多，當局需時預備和做公眾諮詢，今屆會期未必能完成立法，但會完成所有準備工夫。至於針對假新聞立法，他表示民政事務局正在研究。

鄧炳強在會後見記者時提到，因應對上一次籌劃23條立法至今，其間發生太多事情，特別是由2019年至今，社會上發生很多暴力事件，甚或一些針對國家安全的事件，當局會因應最新發展，審視法例應如何處理，亦會諮詢公眾。

保安局前局長、行會成員葉劉淑儀表示，英國最近檢討國安法也只用了兩個月，認為本港用兩個月做公眾諮詢也足夠，又稱針對顛覆、分裂國家的罪行，國安法已涵蓋，剩餘的是有關官方機密、社團和加強防範外部勢力干預的條例。至於公眾諮詢的方式，她說「向來覺得不應該全開放式、漫無目的」，認為政府應先提出建議，再諮詢市民。

羅健熙：國安法覆蓋廣 不知再立什麼法

民主黨主席羅健熙認為，重要的立法都應有公眾諮詢，舉例稱以往會有公聽會或諮詢文件。他認為政府應告知公眾「23條」與現時國安法的差異，例如23條本地立法會否和港區國安法有區別；以及本地立法是否亦會出現以不准保釋作為基本要求、被告可被送往內地受審，以及國安法指定法官等情况。惟他亦指出，國安法看來已十分寬闊，不知道政府想再就23條立法的內容會是什麼。

（港區國安法）