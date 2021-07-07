林鄭：社交媒體欠監管 存國安風險 倘再設新規 業界憂網絡商自行過濾資訊

林鄭：假消息令人走向極端 作出違反人性行為

林鄭月娥昨日表示，本港對社交媒體和網絡欠缺監督和規管，令它們得以長期發放一些虛假消息，美化暴力，散播仇恨中央、特區政府及警隊的思想，而令部分人變得激進、極端，甚至作出違反人性的行為。她表示，執法部門會繼續調查、執法，而政策層面上，政府會探討、研究及落實維護國家安全和令社會更穩定的相關法律，建立更健全的法律制度和執行機制。

稱樂意晤科企 疏解「反起底法」顧慮

問到亞洲互聯網聯盟（AIC）上月去信港府和私隱專員公署，關注本港針對「起底」行為而修訂《個人資料（私隱）條例》，林太昨回應稱，每條法例的訂定也會引來關注、焦慮，若能在立法過程盡量疏解是理想的，但有時需要以事實證明，又說相信私隱專員樂意與關注的網絡平台公司見面。

政制及內地事務局回應稱，留意到互聯網聯盟已將致私隱公署的信件上載至網站，當中無提及其成員有撤離的計劃，並稱私隱公署已相約與聯盟會面，了解其關注。政府發言人稱，修例只涉及打擊「起底」行為和賦予私隱公署執法權力。

經民聯梁美芬昨在立法會保安事務委員會會議表示，注意到網站如「連登」，網民在七一刺警案後，將施襲者美化為「烈士」、「義士」，問政府有無調查相關信息及背後有無組織；保安局長鄧炳強表示，「網上如『連登』有很多不法信息，首先必定會重點調查，有證據會拘捕」，又稱如有需要，會要求網站移除有關內容，若不移除，《港區國安法》第43條亦賦予權力可移除。

葛珮帆倡參考新加坡 個人與企業罰則不同

民建聯立法會議員葛珮帆稱很多國家已立法處理網上虛假信息，不認為香港訂立相關法例後，科網企業會無法在港營運，若相關企業擔心誤墮法網更是言之過敏。她認為新加坡規管網上假信息的法例，針對個人、網上平台和企業有不同要求和罰則，值得參考。

新加坡在前年立法規管網絡虛假信息，政府可要求網絡平台移除虛假或誤導信息，甚至可要求封鎖有關帳戶，未有按規定移除信息者，每天須罰款2萬新加坡元（約11.5萬港元）；發布信息者經定罪後最高可判罰款5萬新加坡元及監禁5年。

稱已有法例規管 冼卓嵐憂批評政府被視「假消息」

民主黨資訊科技及廣播政策發言人冼卓嵐稱，警方就七一襲警案拘捕在網上煽惑暴力者，可見本港現已有相關法例規管網上言論，他憂慮規管「假消息」有嚴重影響言論自由之嫌，市民會質疑，日後批評政府的言論會被視為「假消息」。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，對互聯網作任何監管、約束，都會令人憂慮與網絡言論、新聞及資訊流通自由等牴觸。他認為，現時政府已可規管網上資訊，例如警方曾引用國安法封鎖網站等，他擔心一旦立法，若網絡供應商未能明確判斷什麼屬於「假資訊」或「仇恨言論」，可能會採取「有殺錯無放過」的政策處理資訊。

明報記者

（港區國安法）