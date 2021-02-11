前年現身「光復元朗」遊行 稱到場因關心學生 解讀「光復香港」專家劉智鵬：不肯定「光復元朗」意思

辯方質疑被告教育程度不及梁天琦

劉指字詞用法約定俗成 一般人可明

辯方盤問，劉在報告中提及梁天琦在港接受教育至大學，肯定他知道口號的歷史含意，但被告唐英傑中學時中史和中文皆不及格，可見非如梁天琦一樣對字詞歷史意思有所認知。劉強調，字詞有約定俗成用法，使用者毋須如歷史學家般有深厚歷史訓練，都會知道字詞意思和用法。

辯方問劉，他是否假設每一個聽梁天琦說話的人，都明白梁有意圖推翻政府，劉澄清他只是假設參與活動的群眾都明白漢語的意思和用法。辯方稱，梁於2016年參選，是為了進入立法會，成為政府一部分並非為推翻政府；劉不同意，稱梁複述黃台仰一番說話，包括打倒港共政權、建立屬於自己的國家等，認為梁是以此呼籲群眾投票。

辯方再問，是否每一個叫喊口號的人，對口號的理解都一樣，劉強調，如果沒有其他證據和條件考慮，基於字詞約定俗成用法和意思，他認為每個人都有同一樣的理解。

劉同意「光復」非必然是分離之意

辯方提及劉前年7月27日曾出席「光復元朗」遊行，劉解釋他當日陪同嶺大校長和副校長到朗屏站，「關心嗰度活動嘅學生」。辯方追問他「光復元朗」是否意指將元朗分離出去，劉回答他不是主辦方，不知該「光復」的確實意思，又強調「我係冇去到集會」。辯方問「光復」是否並非必然是分離之意，劉則稱同意。

劉智鵬作供完畢後，控方傳召負責統計「光時」口號在2019年至2020年出現日數的高級督察張偉文，他供稱隊員觀看逾2000條網上公開片段，其中825條片段發現「光時」口號，並得出統計數字（見表）。聆訊今續，將由控方最後一名證人作供。

【案件編號：HCCC280/20】

（港區國安法）