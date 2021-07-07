陳文敏被批縱暴 鄧炳強：今日同情，明日支持，後日參與

陳文敏早前稱獻花違法論牽強

陳文敏日前接受傳媒訪問表示，暴力行為本身應受譴責，他亦不同意以暴力解決問題，但若指獻花悼念可能違法，說法牽強。他認為，悼念可以出於同情，甚至可能表達對政府不滿，與宣揚恐怖主義的差距很大，認為不應將這些事件「上綱上線」。本報昨日聯絡陳文敏，至截稿前未獲回覆。

建制質疑悼念等行為涉恐怖主義

鄭松泰：不應簡單歸咎治安問題

立法會保安事務委員會昨午討論加強防範及應對恐怖主義活動，多名議員關注七一刺警案，並批評有人美化施襲者。民建聯梁志祥說，有人「幫手宣揚恐怖主義，為一些人開脫罪行，例如某大學教授說，悼念是出於同情」，他質疑這類行為會否被視為恐怖主義活動。

鄧炳強說，不能夠美化、鼓勵或同情這些行為，會視乎有關人等所說和所作，如有證據便拘捕檢控。但他認為不論是否去到檢控程度，「鼓勵別人同情，同情變支持，支持變參與，這是非常危險和不道德的行為」。

自由黨邵家輝其後點名稱，近日聽到陳文敏認為獻花沒大問題，他指事件涉及恐怖分子嘗試去謀殺另一個人，質疑獻花是與他同行。鄧炳強回應稱，對於任何美化、淡化的行為，會看有否刑事成分，認為最重要是全港的人要醒覺，齊聲譴責。

熱血公民鄭松泰表示，政府不應將七一案簡單歸咎於治安問題。他指出，似乎這兩年來，政府將一些管治問題單純以治安問題看待，認為這對長遠發展未必理想。鄧炳強表示不能認同有關說法，批評是本末倒置，並反駁指是有些人將暴力問題、恐襲問題、顛覆政府的問題，說成是社會問題。

林鄭：處理暴力態度不應掛鈎施政

特首林鄭月娥昨日出席行政會議前，被問到有人選擇悼念襲擊者，有人選擇用暴力襲警，她有否了解事件背後的深層次原因。她回應說，時常聽到有人美化或肯定暴力，稱因為有「暴政」，所以就會有暴力，她認為這樣久而久之令社會接受了這樣的「歪理」，以致破壞道德底線，甚至欠缺守法意識。

林太續稱，處理國家安全、社會安全和暴力的態度，「不應該亦不需要與政府的施政掛鈎」。她說每一個政府的施政在任何時刻都可以改善，包括本屆政府都不是盡善盡美，有很多社會、貧窮、房屋土地問題都要更努力，認同政府責無旁貸，「但將這些問題掛鈎，有些人認為所以就要有暴力、就不守法，我覺得這是歪理」。

（港區國安法）