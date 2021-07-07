街站宣革命史 網提「伺機而動」

「光城者」成員多為中學生，曾多次擺街站派發法國大革命、2013年烏克蘭民主化革命等歷史事件單張，其中1月31日在旺角擺街站時遭數十警員包圍，被指有可能干犯國安法，及後遭票控違反限聚令。「光城者」曾被《文匯報》指稱為「新興的煽暴組織」及曾在記招宣稱「修文習武」和革命思想，以迎接「下一次抗爭」。

「光城者」facebook自稱「一班革命殘火」組成，上月一則帖文提及「革命不應等待所謂時機，而是自己伺機而動，進行規劃，抵抗中共獨裁」等。「光城者」2月曾借用沙田區議員陳運通議辦舉行記者會，陳其後被警方問話。

涉爆竊中學 7被捕4被控

今年5月，警方在保良局羅氏基金中學拘捕4名涉嫌入內爆竊的學生，調查發現部分疑為「光城者」成員，其住所藏有港獨標語，警方國安處事後再拘捕3人，7名被捕者中5人涉顛覆國家政權被捕。有關爆竊案其後在觀塘裁判法院提堂，4人被控一項爆竊罪，其中一人因留醫缺席聆訊，另3人暫毋須答辯獲准保釋候訊。

（港區國安法）