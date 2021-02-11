警拘光城者9人 指謀恐襲炸設施 包括6中學生1浸大職員「金主」 租賓館製TATP

指激進港獨組織 安排將離港學生犯案

警方國家安全處高級警司李桂華表示，國安處於前日早上搜查全港多區，搗破一個正策劃炸彈恐怖襲擊的激進港獨組織「光城者」，包括位於尖沙嘴彌敦道一間賓館的「炸彈製造實驗室」，行動中檢獲一批製造TATP器材、儀器，小量TATP炸藥、小量化工原料、大量通訊器材、氣槍及「行動指南」等，稱指南內載有詳細襲擊計劃。

李桂華說，該組織刻意尋找一些即將離港的中學生犯案，給予他們金錢進行任務，並承諾他們完成任務後，將盡快安排他們離港。

被捕5男4女年齡介乎15至39歲，涉嫌違反《港區國安法》第24條恐怖活動罪，當中6人為中學生，來自多間中學，另包括「本地大學管理層」、中學職員、網上平台出租車司機，眾人在街站及網上認識。警方另檢獲8萬多元現金、一批外國SIM卡及1萬元外幣，相信供行動組成員離港後使用。國安處已凍結約60萬元相關資產。李桂華稱該組織已進入實踐階段，上月起租用彌敦道一個約100呎的賓館單位設立炸彈實驗室，並計劃於7月上旬發動襲擊。

據了解，被捕的大學及中學職員提供資金予中學生策動炸彈襲擊，其中被捕的「大學管理層」為浸大持續教育學院一名公關及傳訊主任，他和其他成員早前因組織「家長車」而認識。浸會大學回覆本報查詢稱案件正由警方調查，沒有資料可以提供。

檢圖襲法院隧道鐵路「行動指南」

稱分工精密 曾勘察兩法院拍照

李桂華稱，行動中檢獲組織的「行動指南」，內載有詳細計劃，如計劃襲擊海底隧道、鐵路、法庭、街上垃圾桶等公共設施，甚至策劃汽車炸彈襲擊，以圖造成大規模傷亡。他又指該組織分工精密，有金主、採購化學物料人員、製造炸彈小組、勘察組及行動組，當中行動組由正準備離港的中學生組成，行動組完成任務後會獲安排盡快離港；勘察組則曾多次到兩間法院勘察及拍照。

司法機構：已要求警方提升保安支援

司法機構回覆稱，已提醒各法院大樓管理和保安人員提高警覺及加強巡邏，亦已要求警方提升對各法院大樓整體保安支援，因應風險評估檢視如何強化各法院大樓的保安措施。本報並向港鐵及3條過海隧道的經營者查詢會否加強保安，至截稿前未有回覆。

涉案者懷疑在彌敦道66至70號金冠大廈一間賓館客房內製造炸彈，大廈保安表示是從其他住客聽聞此消息。本報記者昨日到訪該賓館，無人應門；並致電該賓館的查詢熱線，一名男子說「唔方便、唔方便」後掛線。

同層賓館住客稱不知事件

涉案賓館的樓層採U形設計，合共最少有9個單位及兩部升降機，同層有民居及中醫診所。該賓館的牌照顯示，賓館提供9個房間；門鐘上附有閉路電視鏡頭，同層有3名住客均不知道警方指有人在上址懷疑製造炸彈，對消息表示驚訝，其中一人稱近日在大廈入口見到3名軍裝警員。

明報記者

（港區國安法）

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