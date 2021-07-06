唐英傑案控方專家：反修例叫光時 伴隨港獨口號

回答2021年含意：

攞番香港 改變呢個時代

控方播放梁天琦在2016年競選時的造勢大會發言後，劉智鵬指出，片段中梁天琦說他認同前本土民主前線召集人黃台仰的一番說話，包括要勇武抗爭、打倒港共政權、建立屬於自己的國家等，這可視為梁天琦政治理念的一個總結，亦解釋了「光復香港 時代革命」這八個字的意思。

引2016競選片：

梁天琦認同打倒港共

控方之後轉到「光時」口號在2019年7月21日起出現在示威現場，又播放當天的新聞片段，顯示示威者塗污中聯辦的國徽。劉認為，毁壞國徽屬挑戰國家政權。

另外，劉稱示威者將中聯辦寫成「支聯辦」，將中國指為「支那」，即以外國人的立場去看中國，結合「光時」口號，示威者欲挑戰中華人民共和國的管治權威，甚至不接受中國對香港的管治。

劉續稱，梁天琦於2016年創造「光時」的時間，與前年7月中聯辦門前的示威事件，前後語境一致。控方之後播放2019至2020年間的不同示威片段，劉指出，「光時」口號是一個政治口號，當口號出現在示威現場時，會伴隨「驅逐共黨」、「天滅中共」、「香港獨立」等口號，以及一系列破壞社會秩序的活動，例如燒國旗等，可見口號與驅逐中共、香港獨立有直接關係。

叫口號並燒國旗「挑戰主權」

控方之後播放2015至2016年「光復元朗」及「光復上水」等抗議水貨客行動片段，指辯方專家曾質疑「光復」的意思不一定如劉所指，劉反駁謂「肯定唔係還我奶粉咁簡單啦」，他認為當時整個運動牽涉針對內地人，視內地人與香港族群不一樣，發起者包括香港自治運動、本土民主前線等港獨組織，當中夾雜對中共衝擊及自治等意識，牽涉挑戰國家政權。

指光復上水明顯針對內地人

辯方盤問劉，現在2021年的人聽到「光時」這八個字，會接收到什麼信息？劉說「攞番香港，改變呢個時代」。辯方又質疑，如相關字眼的當代用法與過去一樣，為何劉如此依賴梁天琦在2016年對「光時」的用法，劉表示，因梁於當年的選舉中，將這八個字「擺喺一個好重要嘅語境裏面」，賦予這八個字相當穩定的意思和用法。聆訊今日繼續。

【案件編號：HCCC280/20】

（港區國安法）