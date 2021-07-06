署理刑檢專員：特首非指定某官審某案 不會干預審判

楊美琪表示，審理國安法案件的法官，必須由特首從各級法院法官指定，她引述原訟法庭在首宗國安法案件稱，特首不是指派某個法官審理某案件，而是由特首指明若干法官，亦不會導致特首或政府干預法官審判的情况。她說，合理、持平的旁觀者不會認為這些法官失去獨立性。

鄧中華：國安法「保釋為例外」

陳文敏稱陪審團代表良心標準

她再引述，上訴庭處理首宗國安法案提出的司法覆核申請時指出，陪審團審訊不是刑事司法程序中，唯一達至公平、不可或缺的元素，若不設陪審團，便由3名法官組成的審判法庭處理案件，確保公平審訊。至於港區國安法的保釋規定，楊美琪說，除非法官有充足理由相信，被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不准保釋。

港大法律學院公法講座教授陳文敏早前接受本報訪問時指出，首宗國安法案件不設陪審團、被告難申請保釋、司法部門透明度低都是「壞先例」，削弱部分的法庭程序公義。他提到，陪審團代表社會的良心道德標準，在政治檢控中扮演保護個人權利的重要角色，但現時似乎是律政司決定是否設陪審團，並非國安法所說保障本港原有制度。

內地法院：新情况應求中央解釋

至於港區國安法的執行，最高人民法院副院長楊萬明稱，國安法的解釋權在全國人大常委會，其他任何機關無權解釋，如要明確含義或出現新情况，應請求中央解釋。全國人大常委譚耀宗回應稱，港區國安法屬中央事權，如特區法院有需要明確含義都應該要求常委會解釋，因為法律是常委會制定，「特區的法院點去解釋人大常委會制定的法例呢？」

（港區國安法）