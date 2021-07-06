陳冬提七一刺警：反中勢力未死心

陳冬在論壇上批評一些別有用心的人，明目張膽支持及美化暴力行為，有些團體及個人「還披着法律專業的外衣從事亂港活動」，還有外部勢力肆意妄為，干預香港事務，他稱這些都說明全面落實好《港區國安法》任重道遠，還有很多東西要做。

鄧炳強批評文藝「軟對抗」

保安局長鄧炳強則再提及「本土恐怖主義」是維護國家安全的挑戰，稱七一刺警案初步調查發現是「孤狼式恐怖襲擊」，有人誤導、荼毒市民，嘗試美化、「英雄化」這些行為，將責任推給警方，必須嚴正譴責。

他又形容，港區國安法發揮強大震懾力，以前參與勾結、與外部勢力同盟的人紛紛退場，國安風險已大減。但他說，社會整體守法意識仍然薄弱，港獨分子仍「死心不息」利用媒體、文化藝術、刊物等不同的「軟對抗」方式，鼓吹滲透港獨，例如擺街站、放紀錄片，有大學學生會內閣宣稱要對抗政權等。

（港區國安法）