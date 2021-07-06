陳冬提七一刺警：反中勢力未死心

【明報專訊】中聯辦副主任陳冬、政務司長李家超和保安局長鄧炳強在昨日的「香港國安法法律論壇」上致辭，均提到七一刺警案。陳冬表示，事實證明《港區國安法》是維護香港整體利益和市民根本福祉的「定海神針」，但也要「清醒的看到」反中亂港勢力還未完全死心，個別極端分子仍然一意孤行，甚至製造「孤狼式恐襲」。李家超表示，七一孤狼式恐怖襲擊，行為令人髮指，顯示國家安全威脅受控，但風險仍然存在，美化或英雄化暴力行為會助長鼓勵極端行為，社會要努力阻止「本土恐怖主義」在港滋生。
陳冬在論壇上批評一些別有用心的人，明目張膽支持及美化暴力行為，有些團體及個人「還披着法律專業的外衣從事亂港活動」，還有外部勢力肆意妄為，干預香港事務，他稱這些都說明全面落實好《港區國安法》任重道遠，還有很多東西要做。
鄧炳強批評文藝「軟對抗」
保安局長鄧炳強則再提及「本土恐怖主義」是維護國家安全的挑戰，稱七一刺警案初步調查發現是「孤狼式恐怖襲擊」，有人誤導、荼毒市民，嘗試美化、「英雄化」這些行為，將責任推給警方，必須嚴正譴責。
他又形容，港區國安法發揮強大震懾力，以前參與勾結、與外部勢力同盟的人紛紛退場，國安風險已大減。但他說，社會整體守法意識仍然薄弱，港獨分子仍「死心不息」利用媒體、文化藝術、刊物等不同的「軟對抗」方式，鼓吹滲透港獨，例如擺街站、放紀錄片，有大學學生會內閣宣稱要對抗政權等。