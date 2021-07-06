被列「新聞自由掠奪者」 林鄭：外媒抹黑國安法

無國界記者稱林太為習傀儡

無國界記者報告形容，林鄭月娥是習近平的「傀儡」，以「愛國」之名實行審查；又指港府凍結《蘋果日報》公司資金令該報停刊，以司法手段針對其創辦人黎智英，以國安法控告立法會前議員、前記者毛孟靜等。報告又指林太透過委任新廣播處長，在港台建立內部審查制度、干預編採等。

林鄭月娥昨日在論壇稱，外國政客和媒體不斷質疑和抹黑國安法，詆譭國安法損害人權、遏制言論和集會等自由、破壞法治等。她強調，國安法下絕大多數市民的人權和自由不受影響，並舉例稱，登記在政府新聞發布系統的媒體有201間，比去年有增無減，形容傳媒及市民每天都在行使監督的權利及批評特區政府施政的自由。她又稱，過去一年的公眾集會活動因疫情未能舉行，任何人都不應借題發揮，批評市民權利受損。

律政司長鄭若驊在同一場合表示，言論及新聞自由受法律保障，但強調新聞從業員與其他人一樣，有義務遵守所有法律。

林鄭指新聞處登記傳媒反增

記協反駁數目無關新聞自由

香港記者協會主席陳朗昇反駁稱，登記的傳媒數目與新聞自由無關，新聞自由涉及接觸資訊自由和採訪自由，但過去一年，傳媒透過查冊等渠道獲得的資料確有所減少。他又說，《蘋果》案件反映，傳媒談及較敏感的題目並非無風險。對於林太的「借題發揮」說法，陳稱公道自在人心，公共交通每天有高密度聚集，「為什麼遊行集會不可進行呢？」

（港區國安法）