指國安工作未夠 京官促立23條 解讀5‧28《決定》 法工委：人大常委可訂任何法律

梁美芬：中央不排除再出手

民主黨：對港強硬現僅開始

全國人大常委譚耀宗接受查詢時稱，5．28《決定》有「兜底」安排，舉例倘香港為23條立法再次不成功，但又出現危害國安的犯罪行為，常委會就可以修改或制定有關法律。出席論壇的基本法委員會委員梁美芬稱，從多名京官的言論，反映中央仍認為香港的國安工作不夠全面，而今次是對國安工作提出了清晰的期望，如港府不做，中央不排除再出手。

民主黨主席羅健熙回應稱，官員提及的內容與之前一段時間的事件，例如國家主席習近平在七一的說法、中央對特區官員的任命，以至港區國安法的執法，都是一脈相承用強硬態度，他相信這樣對香港的研判會持續一段時間，現在只是開始。

律政司昨日舉辦港區國安法法律論壇，邀請10多名中港官員分別發表主題演講，包括張勇、國務院港澳辦副主任鄧中華、最高人民法院副院長楊萬明、中央駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員劉光源、中聯辦副主任陳冬等。

張勇：國安法4罪不足以涵蓋

張勇解讀人大5．28《決定》，當中第6條授權人大常委會就「建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制」制定相關法律，有3層含義，包括常委會可制定任何相關法律，包括但不限於港區國安法。他說，港區國安法規定的4類危害國安的犯罪，顯然不足以涵蓋在香港可能發生的危害國安行為及活動。

而鄧中華在演講中列舉多個範疇，指一年來港府積極履行維護國安的主體責任，包括公務員宣誓、國安教育課程框架、修訂電影檢查員指引、電話卡實名制，加強對公務員、教育、媒體的監控等，多個方面取得良好工作成效，未來還要在這些方面再強化落實。鄭雁雄在論壇上表示，維護國家安全是特區政府，每一名管治、司法及執法人員的責任，與政治中立無關，與司法制度不矛盾，與公眾利益一致，任何人無藉口「不作為」或「亂作為」。

鄧中華列多範疇強化國安

鄭雁雄：無藉口不作為

鄭雁雄又提及2019年的反修例風波，指這不是民主思潮、自治呼聲，而是顛覆主權，指「黑暴」行為是毫無人道的反社會犯罪，只能鬥爭法辦，不能懷柔，別無他法。

譚耀宗稱習近平早前在中共黨慶提到要「落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制」，作為中央官員在論壇「梗係要強調呢點啦」。他指出，5．28《決定》第6點是授權常委會制定法律，制止分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動「等」嚴重危害國安的行為和活動，「等」字表明不止局限於上述罪行，但他認為「特區政府做到就由特區政府做，做唔到先由常委會出手」。他又認為鄭雁雄所言不是認為現時官員「無做事」，而是提醒「不可以不做事」。

梁美芬稱港府一直拖延23條立法，中央才要於去年緊急時間替香港立國安法，但23條法例涵蓋7罪行，國安法只覆蓋當中「3項半」，港府宜盡快自行立法，「今屆政府不想做，下屆都一定要做到」，否則中央不排除會再出手替香港立法。

明報記者

（港區國安法）

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