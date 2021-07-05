梁國華趙恩來「個人理由」退支聯常委

趙恩來表示上月退出常委會，解釋因個人理由，「不便公開高調講」；梁國華則表示，上月30日退出常委會，稱是個人決定，無特別原因。目前支聯會尚餘12名常委，主席李卓人及兩名副主席何俊仁、鄒幸彤目前均在獄中。原來14名常委中，共有8人涉及去年維園六四未經批准集結案，包括今次退出常委的趙恩來及梁國華。

趙恩來2014年起擔任支聯會常委超過6年；梁國華的資歷更深，自1991年起擔任常委，其妻亦是支聯會的多年義工。梁曾表示要在六四平反後才結婚，後經支聯會創會主席司徒華勸說而成婚。

餘12常委3陷獄 蔡耀昌：終生信念

目前支聯會剩餘12名常委，包括李卓人、何俊仁、鄒幸彤、倫智偉、陳多偉、梁錦威、盧偉明、麥海華、鄧岳君、徐漢光、黃志強和蔡耀昌。對於支聯會會否解散，蔡耀昌接受查詢時稱，近期政治環境嚴峻，該會步步為營，會不斷評估政治形勢，目前依然正常運作，會緊守崗位。至於自己會否退出常委，蔡耀昌說自己他擔任常委10多年，形容爭取平反六四是他的「終生信念及工作」。

全國僑聯副主席盧文端上月初在本報撰文，稱在《港區國安法》之下，支聯會只有解散或取締兩個選擇，形容這是「必須做的事，只是什麼時間做的問題」。