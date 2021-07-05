《文匯》點名31泛民「煽仇」 區議員指帖文「中性」

「國安法拉人無邏輯 無擔唔擔心」

王偉麟在帖文稱，「他們害怕的，就是有這種『英雄』出現」。王當天出帖文後不久即刪帖。王回應稱，帖文內容「中性」，與警方稱不應「英雄化」事件一致。他批評政府若以為「網上講兩句就煽動到，係侮辱港人」。熱血公民立法會議員鄭松泰稱襲警者「留埋遺書決志」，亦被《文匯報》指是「美化、鼓吹暴力」。

離島區議員梁國豪被《文匯報》指說「Respect（尊重）」襲警者是「展示撐暴立場」。梁向本報稱，「所有流血事件都無人想發生」，他是希望中央和特區政府明白用高壓打壓，新聞、集會自由被損害，「逼到人做呢件事」。會否擔心因帖文牽涉國安法罪行，他反問：「如果咁都受牽連，日後會否表達不支持政府就會被捕？」