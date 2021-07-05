警稱7‧2「煽惑」他人殺警縱火 兩網民被拘

涉Tg連登帖文 兩人沒直接關連

網罪科科技罪案組警司譚威信稱，「孤狼式恐怖襲擊案」發生後，警方上周五（2日）發現有人繼續在網上鼓吹暴力，於社交平台發布煽惑他人襲擊、殺害警員及向警察建築物縱火的信息，經調查後，昨日分別在天水圍及沙田拘捕20歲女子及26歲男子，涉嫌煽惑他人犯謀殺罪、煽惑他人犯縱火罪及煽動意圖罪，初步相信兩人沒有直接關連。行動中檢獲兩部相信與案有關的手機。據悉，被捕男女分別在Telegram及連登討論區發布涉殺警及縱火的帖文。

指2019所頒臨時禁令仍生效

拒評何君堯「殺無赦」言論違法否

譚威信稱香港是法治社會，若縱容煽動仇恨警員，下一個受害者或會是市民，認為此類行為冷血，被捕兩人的言論有違道德、倫理，強調言論自由不包括煽動暴力或鼓吹恐怖活動，將會全方位調查及打擊鼓吹恐怖活動的人。他說，任何人協助、教唆、慫使或促使另一人干犯刑事罪行，即屬干犯相同罪行；煽動意圖是指意圖煽惑他人使用暴力，即任何人發表煽動文字即屬犯罪。他提醒，高等法院2019年10月頒布的臨時禁制令至今生效，當中禁止在互聯網平台或媒介上促進、鼓勵、煽動或威脅使用暴力，違者或干犯藐視法庭罪。

記者追問建制派立法會議員何君堯於2017年9月，在公開場合高呼要對港獨分子「殺無赦」的言論是否涉煽動，譚威信稱不同案件各有其獨特性，拒絕評論。他說昨日被捕一人發表涉殺警言論，另一人涉縱火言論，因涉及的確實字眼為重要調查元素之一，暫不便透露。

大狀：煽惑者不需認識犯案者 視乎煽惑言論是否認真

大律師陸偉雄解釋，法律上「煽惑」行為與「謀殺」的主體罪行罪責一樣，只是角色分別，而煽惑者不需要與殺人者互相認識，視乎「煽惑言論係咪認真」，即使謀殺主體罪行從來未有執行，煽惑者仍有可能要負刑責。至於「具煽動意圖」，他稱此罪行元素闊，難一概而論，要視乎煽動的意圖是否在他人的行為上表現出來，「我純粹話憎警察，冇人叫你採取行動去殺警察，如果有人無限上綱上線誤會咗，又是一回事」，而「煽動文字」在《國安法》生效後，罪行元素及範圍比英治時代立法原意闊，但國安法實施後至今未有案例，加上現時社會氛圍與政治嚴謹度增加，呼籲「大家小心」。