推修例失敗反升官 李家超：歷史有公論

首務「修補撕裂」 盼休閒活動建互信

對於修補社會撕裂是否上任後其中一個首要任務，李家超昨在無綫節目《講清講楚》表示認同，稱政府希望大家關係融洽及溝通暢順。他認為，除日常溝通，透過不涉及複雜政治話題的活動去接觸市民是有效方法，例如青少年活動、體育活動，在過程中建立溝通互信，之後就解決問題深入討論。被問到修補撕裂需時多久，他說：「一齊努力，等於有人講，要跳舞都要兩個人。」

李家超提到自己領導警隊與保安局的經驗，對建立團隊精神有信心。他又說，市民有不滿時會發泄在公務員身上，但政府永遠不能滿足所有要求，如公務員受到不公平對待，他會為公務員講公道說話。

稱市民有問題可向滅罪會等反映

不少市民獻花悼念七一刺警案中自殺的疑兇，被問是否認同這與不滿政府施政有關，李家超認為「不可以將兩件事混埋一談」，強調大家要譴責恐怖活動，「有問題咪拎出嚟傾」，政府絕對明白施政仍可改善或再推進，「有問題，你用合法合理方式解決，但不是為所欲為」。他說，「完善」選舉制度後，很多問題可理性解決，市民若有問題，可通過不同方式向政府表達意見，例如經議員、滅罪委員會等反映，政府一定會努力解決問題，但希望市民明白很多問題「不可以是一蹴而就」。

民主黨：感覺不到修補撕裂誠意

本身是沙田區議員的民主黨冼卓嵐認為，李家超是紀律部隊出身，綜觀他以往很多處理事情的手法，「感覺不到任何修補撕裂的誠意」。他認為政府現時只聆聽一邊的聲音。