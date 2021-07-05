國安查刺警 李家超：盡快管假資訊 稱「絕對要」立法 泛民質疑警妄斷「失實資訊」影響

料無人可阻立法 記協促港府三思

香港記者協會主席陳朗昇認為，政府不止借助本案推動立法規管假新聞，過往亦屢借反修例案件提及要立法。他相信在目前政治氣氛下無人可阻止立法，但促請政府思考清楚，「你就話要拉要鎖，目的、結果就係執法機構說了算」。有指疑兇留下遺書批評警方包庇罪犯、沒受制衡，他說反對暴力及私刑，但自2019年6月起對執法不公的問題「有目共睹」，呼籲政府好好處理問題。

國安處查違「恐怖活動罪」否

警方昨稱，初步調查發現兇徒受失實資訊及煽動言論激化而策動「孤狼式恐怖襲擊」，但不排除任何可能，國安處正全方位調查，包括調查兇手有否同黨、是否被煽動、幕後是否有人支持或操控，呼籲市民如有資料，可向國安處舉報。據悉，國安處正研究案件有否觸犯國安法下的恐怖活動罪。

警務處長蕭澤頤稱，國安法規管恐怖主義、煽動恐怖主義的行為，國安處會全面調查此案。對於近日有市民悼念兇徒，他批評很多人將兇徒英雄化及美化，絕對是違反道德倫理及人性。

參考外國 包括移除資料或刑事化

李家超在無綫《講清講楚》表示，社會必須譴責恐怖襲擊，對於有市民獻花悼念兇徒，他批評做法鼓吹及美化暴力，形同告訴他人可繼續恐怖活動，在法例下煽動他人犯法亦屬違法，煽動恐怖活動則違反國安法。被問獻花是否違法，他說不應只看某人是否違法，社會道德是當有人做錯事，應直斥其非。

李家超又說「絕對要」、「盡快做」立法規管假資訊及新聞，稱假新聞或資訊影響可以很大，例如煽動破壞或犯法。他說正做法律研究，會參考普通法國家做法，包括移除資訊或刑事化，強調希望保障資訊自由，同時有合理規管。至於會否要求網媒註冊，他說持開放態度，主要想規管內容，非資訊平台。

民主黨憂損公眾知情權

葛珮帆：將立會提討論

民建聯立法會議員葛珮帆稱必須立法嚴管煽動資訊，她會在立法會上提出討論。香港中華總商會表示，必須壓制所有網上煽動、教唆和美化暴力的行為，避免香港整體社會以至下一代受到傷害。

民主黨資訊科技及廣播政策發言人冼卓嵐表示，雖然不知發生悲劇原因，但質疑為何警方短時間就定斷犯案者是受失實資訊或報道影響，又批評政府一直沒正視民怨等問題。他擔憂立法規管假新聞會令傳媒自我審查，長遠影響新聞自由及公眾知情權，「會否對政府不利或不想公眾知的事，就被人指是假新聞？」

明報記者

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